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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733611699.html
В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.05.2021
В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8406 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:31
2021-05-24T11:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8406 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8951 заразившемся. Темп прироста остается на уровне 0,17 процента. Умерли за сутки 319 человек, выписались после лечения — 6450. У более чем 12 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2487 (днем ранее их было 2924), Санкт-Петербурге — 851, Подмосковье — 766, Ростовской области — 194, Воронежской — 142, Нижегородской — 141, Саратовской — 117.Меньше всего новых случаев в Туве — два, в Магаданской области их пять, а на Камчатке — шесть. На Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 009 911 человек, 118 801 из них умер, 4 624 212 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 166,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167 миллионов. Почти 3,5 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 24.05.2021 (обновлено: 11:50 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8406 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8951 заразившемся. Темп прироста остается на уровне 0,17 процента. Умерли за сутки 319 человек, выписались после лечения — 6450. У более чем 12 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.
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Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2487 (днем ранее их было 2924), Санкт-Петербурге — 851, Подмосковье — 766, Ростовской области — 194, Воронежской — 142, Нижегородской — 141, Саратовской — 117.
Меньше всего новых случаев в Туве — два, в Магаданской области их пять, а на Камчатке — шесть. На Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе прироста нет.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 009 911 человек, 118 801 из них умер, 4 624 212 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 166,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167 миллионов. Почти 3,5 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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