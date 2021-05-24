https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733611699.html

В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.05.2021

В России выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8406 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:31

2021-05-24T11:31

2021-05-24T11:50

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коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8406 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8951 заразившемся. Темп прироста остается на уровне 0,17 процента. Умерли за сутки 319 человек, выписались после лечения — 6450. У более чем 12 процентов инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2487 (днем ранее их было 2924), Санкт-Петербурге — 851, Подмосковье — 766, Ростовской области — 194, Воронежской — 142, Нижегородской — 141, Саратовской — 117.Меньше всего новых случаев в Туве — два, в Магаданской области их пять, а на Камчатке — шесть. На Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 009 911 человек, 118 801 из них умер, 4 624 212 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 166,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167 миллионов. Почти 3,5 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/koronavirus-1733555171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество