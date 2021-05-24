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Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:58

2021-05-24T08:58

2021-05-24T09:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба кабмина."Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.Добавляется, что ведомства также должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в субъектах РФ, чьё финансирование в прошлом году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с коронавирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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