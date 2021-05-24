Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733590069.html
Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:58
2021-05-24T09:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804550_103:287:2931:1878_1920x0_80_0_0_6be62091a0f91681a819744297fa52ae.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба кабмина."Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.Добавляется, что ведомства также должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в субъектах РФ, чьё финансирование в прошлом году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с коронавирусом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804550_610:351:2873:2048_1920x0_80_0_0_53f77133b3d07e511eea4999f5e5e45e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

08:58 24.05.2021 (обновлено: 09:19 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники доставляют пациента в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба кабмина.
"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведомства также должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в субъектах РФ, чьё финансирование в прошлом году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с коронавирусом.
Темпы распространения и летальность
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния