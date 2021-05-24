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Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины
Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины - РИА Новости, 24.05.2021
Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины
Представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие россиянке, которая не может вернуться с маленькой дочерью из Аргентины на родину, в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:41
2021-05-24T15:41
россия
анна кузнецова
латинская америка
аргентина
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие россиянке, которая не может вернуться с маленькой дочерью из Аргентины на родину, в решении проблемы, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на личный контроль этот вопрос, заявили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Раннее россиянка Анна Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее маленькой дочери. Сейчас она находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. Вернуться в РФ Николаевская не может, так как отец не дает разрешения на выезд дочери.Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что в прошлом году у семьи была возможность улететь бортом, организованным для вывоза россиян, застрявших в Латинской Америке из-за пандемии. Тогда отец девочки от вылета отказался, а Николаевская заявила агентству, что не знала о такой возможности.
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россия, анна кузнецова, латинская америка, аргентина, общество

Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины

15:41 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие россиянке, которая не может вернуться с маленькой дочерью из Аргентины на родину, в решении проблемы, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на личный контроль этот вопрос, заявили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Раннее россиянка Анна Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее маленькой дочери. Сейчас она находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. Вернуться в РФ Николаевская не может, так как отец не дает разрешения на выезд дочери.
"В аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило обращение по поводу возвращения россиянки и ее дочери на родину из Аргентины. Рассмотрены материалы дела, представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие в решении вопроса, даны необходимые рекомендации. Дело остаётся на контроле в аппарате уполномоченного до его разрешения", - говорится в сообщении.
Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что в прошлом году у семьи была возможность улететь бортом, организованным для вывоза россиян, застрявших в Латинской Америке из-за пандемии. Тогда отец девочки от вылета отказался, а Николаевская заявила агентству, что не знала о такой возможности.
Ольга Маркова - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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РоссияАнна КузнецоваЛатинская АмерикаАргентинаОбщество
 
 
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