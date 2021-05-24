https://ria.ru/20210524/kontrol-1733672371.html

Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины

Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины - РИА Новости, 24.05.2021

Кузнецова взяла на контроль дело о возвращении россиянки из Аргентины

Представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие россиянке, которая не может вернуться с маленькой дочерью из Аргентины на родину, в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:41

2021-05-24T15:41

2021-05-24T15:41

россия

анна кузнецова

латинская америка

аргентина

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представители посольства РФ в Аргентинской Республике оказывают содействие россиянке, которая не может вернуться с маленькой дочерью из Аргентины на родину, в решении проблемы, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на личный контроль этот вопрос, заявили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Раннее россиянка Анна Николаевская рассказала РИА Новости, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину ей и ее маленькой дочери. Сейчас она находится в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. Вернуться в РФ Николаевская не может, так как отец не дает разрешения на выезд дочери.Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал РИА Новости, что в прошлом году у семьи была возможность улететь бортом, организованным для вывоза россиян, застрявших в Латинской Америке из-за пандемии. Тогда отец девочки от вылета отказался, а Николаевская заявила агентству, что не знала о такой возможности.

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

россия

латинская америка

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, латинская америка, аргентина, общество