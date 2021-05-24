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В Хабаровске завели дело после осквернения памятника "75 Победа"
В Хабаровске завели дело после осквернения памятника "75 Победа" - РИА Новости, 24.05.2021
В Хабаровске завели дело после осквернения памятника "75 Победа"
Уголовное дело завели на 19-летнего жителя Хабаровска, который сломал памятную конструкцию "75 Победа" в сквере "Город воинской славы" на сумму почти 93 тысячи... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:18
2021-05-24T11:18
2021-05-24T11:18
россия
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя Хабаровска, который сломал памятную конструкцию "75 Победа" в сквере "Город воинской славы" на сумму почти 93 тысячи рублей, сообщает в понедельник администрация города.Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Как удалось установить правоохранительным органам, двое молодых хабаровчан распивали спиртное в сквере "Город воинской славы". После один из них стал метать стеклянные бутыли в конструкцию "75 Победа". Одна из букв сразу же разлетелась на мелкие кусочки. Далее молодой человек отправился крушить остальные уцелевшие элементы руками и ногами. Испортив инсталляцию, знакомые удалились."Нарушителем оказался 19-летний парень из вполне благополучной семьи. Общий ущерб от его деяний оценен в 92 800 рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ, которая устанавливает ответственность за повреждение мемориальных сооружений. По данной статье возможны и наложение крупного штрафа, и уголовный срок", - сообщает мэрия.Отмечается, что молодой человек раскаялся, в досудебном порядке возместил 73 800 рублей, еще 19 тысяч рублей на монтажные работы будет взыскиваться по гражданскому судопроизводству.
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