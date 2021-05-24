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Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке
Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке - РИА Новости, 24.05.2021
Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке
Высокая стоимость туров является сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке, кабмин ставит цель в три раза сократить стоимость поездки, заявил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:14
2021-05-24T13:14
россия
дмитрий чернышенко
дальний восток
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
камчатский край
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокая стоимость туров является сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке, кабмин ставит цель в три раза сократить стоимость поездки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки - такую цель мы ставим перед собой, перед руководством края", - подчеркнул Чернышенко.Как отметил вице-премьер, нужна модернизация существующих аэродромов края для легкой авиации."Три из примерно 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году. Если будет поддержка Росавиации, будем к вам обращаться", - сказал он.По словам Чернышенко, в этих целях будут задействованы не только государственные, но и частные инвестиции."Так, например, строительство взлетно-посадочной полосы на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР при поддержке и по поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке - ред.). Также определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели, поставки начнутся уже в этом году", - отметил вице-премьер.Он добавил, что за счет инструментов нацпроекта правительство намерено наращивать инфраструктуру для проживания в крае, чтобы привлекать в регион профессиональные кадры.
https://ria.ru/20210523/kamchatka-1733543140.html
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россия, дмитрий чернышенко, дальний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатский край, экономика

Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке

13:14 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДолина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке
Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокая стоимость туров является сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке, кабмин ставит цель в три раза сократить стоимость поездки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Глобальный, ключевой сдерживающий фактор развития массового туризма на Камчатке - это логистические ограничения. В связи с этим высокая стоимость туров. Общаясь с гражданами, мы узнали, что, например, только 20% жителей были на Долине гейзеров. Мы сейчас делаем основной фокус на развитии малой авиации, что значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, но дает хороший эффект, причем не только для туризма, но и развития края в целом, да и просто для удобства жителей", - доложил он председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
"Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки - такую цель мы ставим перед собой, перед руководством края", - подчеркнул Чернышенко.
Как отметил вице-премьер, нужна модернизация существующих аэродромов края для легкой авиации.
"Три из примерно 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году. Если будет поддержка Росавиации, будем к вам обращаться", - сказал он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра управления регионом в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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По словам Чернышенко, в этих целях будут задействованы не только государственные, но и частные инвестиции.
"Так, например, строительство взлетно-посадочной полосы на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР при поддержке и по поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке - ред.). Также определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели, поставки начнутся уже в этом году", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что за счет инструментов нацпроекта правительство намерено наращивать инфраструктуру для проживания в крае, чтобы привлекать в регион профессиональные кадры.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра управления регионом в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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РоссияДмитрий ЧернышенкоДальний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Камчатский крайЭкономика
 
 
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