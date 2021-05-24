https://ria.ru/20210524/kamchatka-1733635093.html

Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке

Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке - РИА Новости, 24.05.2021

Чернышенко назвал фактор, мешающий развитию туризма на Камчатке

Высокая стоимость туров является сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке, кабмин ставит цель в три раза сократить стоимость поездки, заявил... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:14

2021-05-24T13:14

2021-05-24T13:14

россия

дмитрий чернышенко

дальний восток

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

камчатский край

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокая стоимость туров является сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке, кабмин ставит цель в три раза сократить стоимость поездки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки - такую цель мы ставим перед собой, перед руководством края", - подчеркнул Чернышенко.Как отметил вице-премьер, нужна модернизация существующих аэродромов края для легкой авиации."Три из примерно 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году. Если будет поддержка Росавиации, будем к вам обращаться", - сказал он.По словам Чернышенко, в этих целях будут задействованы не только государственные, но и частные инвестиции."Так, например, строительство взлетно-посадочной полосы на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР при поддержке и по поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке - ред.). Также определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели, поставки начнутся уже в этом году", - отметил вице-премьер.Он добавил, что за счет инструментов нацпроекта правительство намерено наращивать инфраструктуру для проживания в крае, чтобы привлекать в регион профессиональные кадры.

https://ria.ru/20210523/kamchatka-1733543140.html

https://ria.ru/20210524/chernyshenko-1733588420.html

россия

дальний восток

камчатский край

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россия, дмитрий чернышенко, дальний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатский край, экономика