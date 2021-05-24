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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210524/kaklyugina-1733659142.html
Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья
Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья - РИА Новости, 24.05.2021
Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назначена заместителем председателя правительства и министром социального развития региона, сообщает... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:51
2021-05-24T14:51
новости подмосковья
россия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назначена заместителем председателя правительства и министром социального развития региона, сообщает губернатор Андрей Воробьев.Губернатор обратил особое внимание Каклюгиной, что президент РФ Владимир Путин в послании парламенту делал упор на максимальную доступность и удобство социальных услуг.Каклюгина занимала должность министра образования Подмосковья с октября 2019 года. Сейчас на эту должность назначен первый заместитель министра образования Илья Бронштейн.
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россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), политика

Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья

14:51 24.05.2021
 
© Фото : Красногорский колледжИрина Каклюгина
Ирина Каклюгина - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Красногорский колледж
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назначена заместителем председателя правительства и министром социального развития региона, сообщает губернатор Андрей Воробьев.
"Каклюгина Ирина Александровна становится заместителем председателя правительства и министром социального развития. Социальная сфера – одна из самых сложных, требует особого внимания", - сказал Воробьев на совещании с министрами и главами округов.
Губернатор обратил особое внимание Каклюгиной, что президент РФ Владимир Путин в послании парламенту делал упор на максимальную доступность и удобство социальных услуг.
Каклюгина занимала должность министра образования Подмосковья с октября 2019 года. Сейчас на эту должность назначен первый заместитель министра образования Илья Бронштейн.
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