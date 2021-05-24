https://ria.ru/20210524/kaklyugina-1733659142.html

Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья

Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья - РИА Новости, 24.05.2021

Каклюгина стала зампредом кабмина и министром соцразвития Подмосковья

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назначена заместителем председателя правительства и министром социального развития региона, сообщает... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:51

2021-05-24T14:51

2021-05-24T14:51

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андрей воробьев

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политика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назначена заместителем председателя правительства и министром социального развития региона, сообщает губернатор Андрей Воробьев.Губернатор обратил особое внимание Каклюгиной, что президент РФ Владимир Путин в послании парламенту делал упор на максимальную доступность и удобство социальных услуг.Каклюгина занимала должность министра образования Подмосковья с октября 2019 года. Сейчас на эту должность назначен первый заместитель министра образования Илья Бронштейн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/golf-1733643727.html

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россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), политика