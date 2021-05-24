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Культура
https://ria.ru/20210524/ivanovo-1733613941.html
В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”
В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда” - РИА Новости, 24.05.2021
В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”
В Иванове в третий раз состоялся ежегодный фестиваль актуального искусства “Фабрика авангарда”, который проходил с 14 по 23 мая. На разных площадках были... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:31
2021-05-24T15:40
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искусство
культура
евгений водолазкин
ивановская область
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ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Иванове в третий раз состоялся ежегодный фестиваль актуального искусства “Фабрика авангарда”, который проходил с 14 по 23 мая. На разных площадках были представлены более 50 арт-проектов по восьми направлениям, включая изобразительное искусство, фотографию, театр, музыку, моду, литературу. Общая тема фестиваля в этом году – “Ткань/Texture”, что перекликается с историческим наследием “города невест”. Центральным событием стала выставка "Светлый путь" в Музейно-выставочном центре города, посвященная попыткам художественного осмысления ткани. Так, специально для фестиваля художница Анна Тагути создала серию работ, в которых древние узоры коптских тканей, кусочки которых, кстати, хранятся в Музее ивановского ситца, соединились с советской символикой. Также "Светлый путь" объединил работы Владимира Анзельма, Дмитрия Пушкарева, Светланы Кузьмичевой, инсталляцию Наталии Цветковой. Выставка современной фотографии "Дом" куратора Кати Богачевской показывает: как пристанище может появиться в чужой стране, насколько изменилось отношение к “родным стенам” после самоизоляции. На тему рассуждали Игорь Самолет, Яна Романова, Ольга Пегова и Икуру Куваджима. В проекте “Я, Обломов” Куваджима, много лет живущий на постсоветском пространстве, фотографирует себя в образе героя знаменитого романа Гончарова. “Я присоединился к рядам бесчисленных современных обломовцев, просыпающих катаклизмы и кризисы“, – уверяет художник. Однако, несмотря на попытку войти в ритм русского безделья, по уровню организованности Икуру все равно остался японцем: “Он первым прислал все документы для экспозиции, был одним из немногих, кто не срывал дедлайны”, – смеется один из кураторов фестиваля Андрей Сафронов. Частью фестиваля стала также ярмарка интеллектуальной литературы, гостями которой были писатель Евгений Водолазкин, поэт Дмитрий Воденников и искусствовед Софья Багдасарова. С каждым устроили творческую встречу. А актеры "Активного театра" из Москвы представили читку пьесы "Музей" Водолазкина. И про любителей музыки организаторы “Фабрики авангарда” тоже не забыли: впервые в Иванове выступила молодой композитор Настасья Хрущева. Ее концерт-манифест "Русская меланхолия" состоял из минималистических фортепианных пьес. Она надеется, что “Фабрика авангарда”, которая получила активную поддержку лично губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, и дальше продолжит оставаться важной частью культурной жизни города. Ведь проектов, которые знакомят местных жителей с новым искусством и молодыми авторами, у нас по России пока действительно мало. Точнее, не так много, как хотелось бы.
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что посмотреть , куда сходить , стиль жизни, фестивали, иваново, искусство, евгений водолазкин, ивановская область

В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”

15:31 24.05.2021 (обновлено: 15:40 24.05.2021)
 
© Ольга РаспоповаСергей Соловьев на выставке "Светлый путь". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
Сергей Соловьев на выставке Светлый путь. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
© Ольга Распопова
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Иванове в третий раз состоялся ежегодный фестиваль актуального искусства “Фабрика авангарда”, который проходил с 14 по 23 мая. На разных площадках были представлены более 50 арт-проектов по восьми направлениям, включая изобразительное искусство, фотографию, театр, музыку, моду, литературу. Общая тема фестиваля в этом году – “Ткань/Texture”, что перекликается с историческим наследием “города невест”.
Центральным событием стала выставка "Светлый путь" в Музейно-выставочном центре города, посвященная попыткам художественного осмысления ткани.
“Иваново – это не только ситцы с розами и турецкими огурцами. Работы современных художников в нашей экспозиции выходят далеко за рамки фабричного дизайна. Ведь ткань – это то, что сопровождает нас по жизни: от пеленок, в которые заворачивают младенца, до савана”, – объясняет арт-директор фестиваля и куратор проекта Сергей Соловьев.
Так, специально для фестиваля художница Анна Тагути создала серию работ, в которых древние узоры коптских тканей, кусочки которых, кстати, хранятся в Музее ивановского ситца, соединились с советской символикой.
© Ольга РаспоповаРаботы Анны Тагути на выставке "Светлый путь". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
Работы Анны Тагути на выставке Светлый путь. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
© Ольга Распопова
Работы Анны Тагути на выставке "Светлый путь". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
Также "Светлый путь" объединил работы Владимира Анзельма, Дмитрия Пушкарева, Светланы Кузьмичевой, инсталляцию Наталии Цветковой.
Выставка современной фотографии "Дом" куратора Кати Богачевской показывает: как пристанище может появиться в чужой стране, насколько изменилось отношение к “родным стенам” после самоизоляции. На тему рассуждали Игорь Самолет, Яна Романова, Ольга Пегова и Икуру Куваджима.
В проекте “Я, Обломов” Куваджима, много лет живущий на постсоветском пространстве, фотографирует себя в образе героя знаменитого романа Гончарова. “Я присоединился к рядам бесчисленных современных обломовцев, просыпающих катаклизмы и кризисы“, – уверяет художник.
© Ольга РаспоповаРабота Игоря Самолета "Точка входа" на выставке "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
Работа Игоря Самолета Точка входа на выставке Дом. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
1 из 2
Работа Игоря Самолета "Точка входа" на выставке "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
© Ольга Распопова
© Ольга РаспоповаВыставка "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
Выставка Дом. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
2 из 2
Выставка "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
© Ольга Распопова
1 из 2
Работа Игоря Самолета "Точка входа" на выставке "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
© Ольга Распопова
2 из 2
Выставка "Дом". Фестиваль современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново
© Ольга Распопова
Однако, несмотря на попытку войти в ритм русского безделья, по уровню организованности Икуру все равно остался японцем: “Он первым прислал все документы для экспозиции, был одним из немногих, кто не срывал дедлайны”, – смеется один из кураторов фестиваля Андрей Сафронов.
Частью фестиваля стала также ярмарка интеллектуальной литературы, гостями которой были писатель Евгений Водолазкин, поэт Дмитрий Воденников и искусствовед Софья Багдасарова. С каждым устроили творческую встречу. А актеры "Активного театра" из Москвы представили читку пьесы "Музей" Водолазкина.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Посетители книжной выставки на фестивале интеллектуальной литературы имени Натали Саррот "Откройте" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
1 из 3

Посетители книжной выставки на фестивале интеллектуальной литературы имени Натали Саррот "Откройте" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкАрт-блогер, журналист и писатель Софья Багдасарова и арт-директор фестиваля современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново Сергей Соловьев
Арт-блогер, журналист и писатель Софья Багдасарова и арт-директор фестиваля современного искусства Фабрика авангарда в Иваново Сергей Соловьев
2 из 3
Арт-блогер, журналист и писатель Софья Багдасарова и арт-директор фестиваля современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново Сергей Соловьев
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Артисты Ивановского областного драматического театра во время читки пьесы Евгения Водолазкина "Музей" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

Артисты Ивановского областного драматического театра во время читки пьесы Евгения Водолазкина Музей в рамках фестиваля современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
3 из 3

Артисты Ивановского областного драматического театра во время читки пьесы Евгения Водолазкина "Музей" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетители книжной выставки на фестивале интеллектуальной литературы имени Натали Саррот "Откройте" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
2 из 3
Арт-блогер, журналист и писатель Софья Багдасарова и арт-директор фестиваля современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново Сергей Соловьев
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
3 из 3

Артисты Ивановского областного драматического театра во время читки пьесы Евгения Водолазкина "Музей" на фестивале современного искусства "Фабрика авангарда" в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
И про любителей музыки организаторы “Фабрики авангарда” тоже не забыли: впервые в Иванове выступила молодой композитор Настасья Хрущева. Ее концерт-манифест "Русская меланхолия" состоял из минималистических фортепианных пьес.

“Фактически этот фестиваль готовился два года, предыдущий выпуск сорвался из-за карантина. Но все наши договоренности с партнерами и участниками сохранились”, – рассказала генеральный продюсер фестиваля Ирина Голубева.

Она надеется, что “Фабрика авангарда”, которая получила активную поддержку лично губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, и дальше продолжит оставаться важной частью культурной жизни города. Ведь проектов, которые знакомят местных жителей с новым искусством и молодыми авторами, у нас по России пока действительно мало. Точнее, не так много, как хотелось бы.
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