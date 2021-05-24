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В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”

В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда” - РИА Новости, 24.05.2021

В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”

В Иванове в третий раз состоялся ежегодный фестиваль актуального искусства “Фабрика авангарда”, который проходил с 14 по 23 мая. На разных площадках были... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:31

2021-05-24T15:31

2021-05-24T15:40

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ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Иванове в третий раз состоялся ежегодный фестиваль актуального искусства “Фабрика авангарда”, который проходил с 14 по 23 мая. На разных площадках были представлены более 50 арт-проектов по восьми направлениям, включая изобразительное искусство, фотографию, театр, музыку, моду, литературу. Общая тема фестиваля в этом году – “Ткань/Texture”, что перекликается с историческим наследием “города невест”. Центральным событием стала выставка "Светлый путь" в Музейно-выставочном центре города, посвященная попыткам художественного осмысления ткани. Так, специально для фестиваля художница Анна Тагути создала серию работ, в которых древние узоры коптских тканей, кусочки которых, кстати, хранятся в Музее ивановского ситца, соединились с советской символикой. Также "Светлый путь" объединил работы Владимира Анзельма, Дмитрия Пушкарева, Светланы Кузьмичевой, инсталляцию Наталии Цветковой. Выставка современной фотографии "Дом" куратора Кати Богачевской показывает: как пристанище может появиться в чужой стране, насколько изменилось отношение к “родным стенам” после самоизоляции. На тему рассуждали Игорь Самолет, Яна Романова, Ольга Пегова и Икуру Куваджима. В проекте “Я, Обломов” Куваджима, много лет живущий на постсоветском пространстве, фотографирует себя в образе героя знаменитого романа Гончарова. “Я присоединился к рядам бесчисленных современных обломовцев, просыпающих катаклизмы и кризисы“, – уверяет художник. Однако, несмотря на попытку войти в ритм русского безделья, по уровню организованности Икуру все равно остался японцем: “Он первым прислал все документы для экспозиции, был одним из немногих, кто не срывал дедлайны”, – смеется один из кураторов фестиваля Андрей Сафронов. Частью фестиваля стала также ярмарка интеллектуальной литературы, гостями которой были писатель Евгений Водолазкин, поэт Дмитрий Воденников и искусствовед Софья Багдасарова. С каждым устроили творческую встречу. А актеры "Активного театра" из Москвы представили читку пьесы "Музей" Водолазкина. И про любителей музыки организаторы “Фабрики авангарда” тоже не забыли: впервые в Иванове выступила молодой композитор Настасья Хрущева. Ее концерт-манифест "Русская меланхолия" состоял из минималистических фортепианных пьес. Она надеется, что “Фабрика авангарда”, которая получила активную поддержку лично губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, и дальше продолжит оставаться важной частью культурной жизни города. Ведь проектов, которые знакомят местных жителей с новым искусством и молодыми авторами, у нас по России пока действительно мало. Точнее, не так много, как хотелось бы.

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