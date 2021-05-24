https://ria.ru/20210524/istrebitel-1733721318.html

Турция направит истребители F-16 в Польшу

Турция направит истребители F-16 в Польшу - РИА Новости, 24.05.2021

Турция направит истребители F-16 в Польшу

Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:28

2021-05-24T19:28

2021-05-24T20:18

f-16

нато

польша

турция

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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник."Турция и Польша демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО. С удовлетворением сообщаю, что Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках расширенной воздушной миссии НАТО", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Анкаре с официальным визитом."Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу "Инджирлик" (на юге Турции) морского патрульного самолета и военной миссии", - добавил турецкий лидер.В свою очередь, Дуда заявил, что во вторник отправится на авиабазу "Инджирлик" и встретится там с польскими военными.

https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html

польша

турция

анкара

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f-16, нато, польша, турция, анкара, в мире