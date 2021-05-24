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Турция направит истребители F-16 в Польшу
Турция направит истребители F-16 в Польшу - РИА Новости, 24.05.2021
Турция направит истребители F-16 в Польшу
Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:28
2021-05-24T20:18
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турция
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник."Турция и Польша демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО. С удовлетворением сообщаю, что Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках расширенной воздушной миссии НАТО", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Анкаре с официальным визитом."Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу "Инджирлик" (на юге Турции) морского патрульного самолета и военной миссии", - добавил турецкий лидер.В свою очередь, Дуда заявил, что во вторник отправится на авиабазу "Инджирлик" и встретится там с польскими военными.
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f-16, нато, польша, турция, анкара, в мире

Турция направит истребители F-16 в Польшу

19:28 24.05.2021 (обновлено: 20:18 24.05.2021)
 
© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.
"Турция и Польша демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО. С удовлетворением сообщаю, что Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках расширенной воздушной миссии НАТО", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Анкаре с официальным визитом.
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"Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу "Инджирлик" (на юге Турции) морского патрульного самолета и военной миссии", - добавил турецкий лидер.
В свою очередь, Дуда заявил, что во вторник отправится на авиабазу "Инджирлик" и встретится там с польскими военными.
 
F-16НАТОПольшаТурцияАнкараВ мире
 
 
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