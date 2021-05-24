Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредставитель делегации КНР на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Переговоры прошли в онлайн-формате.
Представитель посольства КНР в Российской Федерации Ли Цзинъюань отметил, что Китай стал крупнейшим партнером России в рамках развития на Дальнем Востоке территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, за счет которых повышается спрос на внешнюю торговлю. На сегодняшний день 58 китайских предприятий реализуют проекты в статусе резидентов ТОР и СПВ, инвестиционный портфель которых "весит" 11,6 миллиарда долларов.
К сотрудничеству новых партнёров из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь пригласил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он анонсировал ряд мероприятий, среди которых - ярмарка концессий Сахалинской области, инвестиционный день открытых дверей Камчатского края, презентация "Инвестируй в Якутию" и Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября.