https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html

Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли

Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли - РИА Новости, 24.05.2021

Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли

Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:39

2021-05-24T14:39

2021-05-24T14:39

россия-китай: главное

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МОСКВА, 24 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Переговоры прошли в онлайн-формате.Представитель посольства КНР в Российской Федерации Ли Цзинъюань отметил, что Китай стал крупнейшим партнером России в рамках развития на Дальнем Востоке территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, за счет которых повышается спрос на внешнюю торговлю. На сегодняшний день 58 китайских предприятий реализуют проекты в статусе резидентов ТОР и СПВ, инвестиционный портфель которых "весит" 11,6 миллиарда долларов.К сотрудничеству новых партнёров из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь пригласил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он анонсировал ряд мероприятий, среди которых - ярмарка концессий Сахалинской области, инвестиционный день открытых дверей Камчатского края, презентация "Инвестируй в Якутию" и Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733125141.html

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