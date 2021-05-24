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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html
Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли
Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли - РИА Новости, 24.05.2021
Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли
Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:39
2021-05-24T14:39
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 24 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Переговоры прошли в онлайн-формате.Представитель посольства КНР в Российской Федерации Ли Цзинъюань отметил, что Китай стал крупнейшим партнером России в рамках развития на Дальнем Востоке территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, за счет которых повышается спрос на внешнюю торговлю. На сегодняшний день 58 китайских предприятий реализуют проекты в статусе резидентов ТОР и СПВ, инвестиционный портфель которых "весит" 11,6 миллиарда долларов.К сотрудничеству новых партнёров из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь пригласил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он анонсировал ряд мероприятий, среди которых - ярмарка концессий Сахалинской области, инвестиционный день открытых дверей Камчатского края, презентация "Инвестируй в Якутию" и Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября.
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россия, китай

Регионы России и Китая обсудили перспективы инвестиций и торговли

14:39 24.05.2021
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредставитель делегации КНР на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС
Представитель делегации КНР на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных провинций КНР впервые обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Переговоры прошли в онлайн-формате.
Представитель посольства КНР в Российской Федерации Ли Цзинъюань отметил, что Китай стал крупнейшим партнером России в рамках развития на Дальнем Востоке территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, за счет которых повышается спрос на внешнюю торговлю. На сегодняшний день 58 китайских предприятий реализуют проекты в статусе резидентов ТОР и СПВ, инвестиционный портфель которых "весит" 11,6 миллиарда долларов.
Река Янцзы, Ухань - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:39Россия-Китай: Главное
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы
К сотрудничеству новых партнёров из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь пригласил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он анонсировал ряд мероприятий, среди которых - ярмарка концессий Сахалинской области, инвестиционный день открытых дверей Камчатского края, презентация "Инвестируй в Якутию" и Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
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