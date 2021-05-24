https://ria.ru/20210524/investirovanie-1733677119.html
Китай за 70 лет инвестировал в Тибет 1,63 трлн юаней
Китай за 70 лет инвестировал в Тибет 1,63 трлн юаней - РИА Новости, 24.05.2021
Китай за 70 лет инвестировал в Тибет 1,63 трлн юаней
За последние 70 лет после освобождения Тибета центральное правительство Китая инвестировало в этот район 1,63 триллиона юаней (около 253 миллиардов долларов),... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:01
2021-05-24T16:01
2021-05-24T16:01
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МОСКВА, 24 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". За последние 70 лет после освобождения Тибета центральное правительство Китая инвестировало в этот район 1,63 триллиона юаней (около 253 миллиардов долларов), сообщил У Инцзе, секретарь комитета КПК Тибетского автономного района.Кроме того, в последние годы Тибет также получил в общей сложности 69,3 миллиарда юаней от других провинциальных и муниципальных органов власти, рассказал У Инцзе на пресс-конференции по социально-экономическому развитию Тибета в субботу.Более 590 миллиардов юаней из общего объема инвестиций было вложено в строительство ряда крупных проектов, которые в значительной степени способствовали экономическому развитию района, включая автомагистраль Сычуань-Тибет и железную дорогу Цинхай-Тибет.
https://ria.ru/20210520/kontrakt-1733122098.html
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