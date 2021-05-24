https://ria.ru/20210524/icao-1733718263.html

Эксперт объяснил, кто может подать жалобу на Минск в ICAO

Эксперт объяснил, кто может подать жалобу на Минск в ICAO - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт объяснил, кто может подать жалобу на Минск в ICAO

Подать жалобу на Минск в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с посадкой самолета Ryanair могут три страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:15

2021-05-24T19:15

2021-05-24T19:15

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

бельгия

ирландия

боливия

оон

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Подать жалобу на Минск в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с посадкой самолета Ryanair могут три страны, заявил РИА Новости специалист по международному праву Пьер Д'Аржан, преподаватель Лувенского католического университета в Бельгии.Самолет ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы."Международное воздушное право регулируется Чикагской конвенцией 1944 года. Она дает обычным самолетам пролетать над странами и совершать посадку, не запрашивая разрешения в случае, если возникают проблемы с безопасностью полета", - объяснил Д'Аржан.Страна, над территорией которой пролетает самолет, может обязать коммерческие рейсы совершить посадку из обоснованных соображений безопасности, а также ввести запрет на полеты над частями страны. Однако в случае с рейсом Ryanair, по словам эксперта, угрозу безопасности могут расценить как предлог для посадки. "Жалобу точно подаст Ирландия, Литва как страна назначения и даже Греция как страна вылета рейса. Жалобу подадут в ИКАО, специализированное учреждение ООН. Белоруссия признает Чикагскую конвенцию и связана ее обязательствами", - сказал эксперт.По словам Д'Аржана, ИКАО рассмотрит жалобу и может осудить действия Белоруссии, обжалование происходит на уровне Международного суда ООН. Эксперт не исключил возможность введения санкций в связи со случившимся.Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в связи с инцидентом с самолетом Ryanair напомнила, что в соответствии с Чикагской конвенцией не обладает полномочиями в вопросах принудительной посадки.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

https://ria.ru/20210524/obse-1733652816.html

бельгия

ирландия

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, бельгия, ирландия, боливия, оон, в мире