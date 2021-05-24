Эксперт объяснил, кто может подать жалобу на Минск в ICAO
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
"Международное воздушное право регулируется Чикагской конвенцией 1944 года. Она дает обычным самолетам пролетать над странами и совершать посадку, не запрашивая разрешения в случае, если возникают проблемы с безопасностью полета", - объяснил Д'Аржан.
Страна, над территорией которой пролетает самолет, может обязать коммерческие рейсы совершить посадку из обоснованных соображений безопасности, а также ввести запрет на полеты над частями страны. Однако в случае с рейсом Ryanair, по словам эксперта, угрозу безопасности могут расценить как предлог для посадки. "Жалобу точно подаст Ирландия, Литва как страна назначения и даже Греция как страна вылета рейса. Жалобу подадут в ИКАО, специализированное учреждение ООН. Белоруссия признает Чикагскую конвенцию и связана ее обязательствами", - сказал эксперт.
По словам Д'Аржана, ИКАО рассмотрит жалобу и может осудить действия Белоруссии, обжалование происходит на уровне Международного суда ООН. Эксперт не исключил возможность введения санкций в связи со случившимся.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в связи с инцидентом с самолетом Ryanair напомнила, что в соответствии с Чикагской конвенцией не обладает полномочиями в вопросах принудительной посадки.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.