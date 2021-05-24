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Наука
https://ria.ru/20210524/galaktika-1733630609.html
Найдена галактика-близнец Млечного Пути
Найдена галактика-близнец Млечного Пути - РИА Новости, 24.05.2021
Найдена галактика-близнец Млечного Пути
Астрономы из Австралии и Германии подробно изучили галактику, похожую в целом на Млечный Путь, и выяснили, что ранние и поздние генерации звезд расположены в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:00
2021-05-24T18:00
наука
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
германия
австралия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Астрономы из Австралии и Германии подробно изучили галактику, похожую в целом на Млечный Путь, и выяснили, что ранние и поздние генерации звезд расположены в ней так же, как в нашей Галактике. Отсюда авторы сделали вывод о том, что наличие двух поколений звезд — типичная черта спиральных галактик, а не уникальная особенность Млечного Пути, как думали раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters. По современным представлениям, Млечный Путь — уникальное образование, он сформировался при столкновении и слиянии нескольких галактик. Свидетельство этого, по мнению астрономов, — наличие более древних звезд с очень низкой металличностью, возникших на раннем этапе существования Вселенной. В частности, такие звезды ученые находят в галактическом гало, простирающемся за пределы видимой части нашей Галактики, а также в утолщении — так называемом "толстом" диске.Данные нового исследования ставят под сомнение тезис об уникальности Млечного Пути, и предполагают, что разные поколения звезд — результат естественного пути развития, который проходят спиральные галактики.Ученые-астрономы под руководством Николаса Скотта (Nicholas Scott) и Джессе ван де Санде (Jesse van de Sande) из австралийского Центра передового опыта ARC по астрофизике всего неба в трех измерениях (ASTRO 3D) вместе с коллегами из Сиднейского университета, Университета Маккуори в Австралии и немецкого Института внеземной физики Макса Планка впервые получили детальное изображение галактики UGC 10738. Она также имеет отчетливые "толстый" и "тонкий" диски, похожие на диски Млечного Пути. "Считалось, что "тонкие" и "толстые" диски Млечного Пути образовались в результате редкого слияния, и поэтому их, вероятно, не найти в других спиральных галактиках", — приводятся в пресс-релизе центра ASTRO 3D слова доктора Скотта. — Наше исследование показывает, что это неверно. Галактики со структурой и свойствами Млечного Пути могут быть описаны как нормальные, а "тонкие" и "толстые" диски образовались не из-за катастрофических вмешательств, а путем "стандартного" пути формирования и эволюции галактик. Это означает, что галактики типа Млечного Пути, вероятно, очень распространены".Сделать подобные выводы ученым позволило уникальное поперечное расположение галактики UGC 10738 — астрономам она видна практически в разрезе, что позволяет увидеть какой тип звезд находится на каждом диске."Это чем-то похоже на сравнительную оценку роста людей. Сделать это сверху невозможно, но если вы смотрите сбоку, это относительно легко", — объясняет ученый.Наблюдения показали, что "толстый" диск UGC 10738, как и у Млечного Пути, состоит в основном из древних звезд с низким отношением железа к водороду и гелию, а звезды на ее "тонком" диске появились позже и содержат больше металла, аналогично тому, как Солнце, представляющее собой звезду из "тонкого" диска, состоит примерно на 1,5 процента из элементов тяжелее гелия, а звезды нашей Галактики из "толстого" диска имеют в 3-10 раз меньше таких элементов."Соотношение почти такое же, как и в Млечном Пути: древние звезды — в "толстом" диске, а более молодые — в "тонком", — отмечает доктор ван де Санде. — Это убедительное доказательство того, что две галактики эволюционировали одинаковым образом".Галактика UGC 10738 расположена в 320 миллионах световых лет от нас. Для наблюдения за ней авторы использовали Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, а для оценки соотношения металлов в звездах в его "толстом" и "тонком" дисках — специальный прибор, мультиспектрометр MUSE (multi-unit Spectroscopic explorer).
https://ria.ru/20210115/galaktika-1593243634.html
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европейская южная обсерватория, космос - риа наука, германия, австралия

Найдена галактика-близнец Млечного Пути

18:00 24.05.2021
 
© Фото : Jesse van de Sande/European Southern ObservatoryИзображение спиральной галактики UGC 10738, полученное с помощью телескопа VLT ESO в Чили
Изображение спиральной галактики UGC 10738, полученное с помощью телескопа VLT ESO в Чили - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Jesse van de Sande/European Southern Observatory
Изображение спиральной галактики UGC 10738, полученное с помощью телескопа VLT ESO в Чили
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Астрономы из Австралии и Германии подробно изучили галактику, похожую в целом на Млечный Путь, и выяснили, что ранние и поздние генерации звезд расположены в ней так же, как в нашей Галактике. Отсюда авторы сделали вывод о том, что наличие двух поколений звезд — типичная черта спиральных галактик, а не уникальная особенность Млечного Пути, как думали раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
По современным представлениям, Млечный Путь — уникальное образование, он сформировался при столкновении и слиянии нескольких галактик. Свидетельство этого, по мнению астрономов, — наличие более древних звезд с очень низкой металличностью, возникших на раннем этапе существования Вселенной. В частности, такие звезды ученые находят в галактическом гало, простирающемся за пределы видимой части нашей Галактики, а также в утолщении — так называемом "толстом" диске.
Данные нового исследования ставят под сомнение тезис об уникальности Млечного Пути, и предполагают, что разные поколения звезд — результат естественного пути развития, который проходят спиральные галактики.
Ученые-астрономы под руководством Николаса Скотта (Nicholas Scott) и Джессе ван де Санде (Jesse van de Sande) из австралийского Центра передового опыта ARC по астрофизике всего неба в трех измерениях (ASTRO 3D) вместе с коллегами из Сиднейского университета, Университета Маккуори в Австралии и немецкого Института внеземной физики Макса Планка впервые получили детальное изображение галактики UGC 10738. Она также имеет отчетливые "толстый" и "тонкий" диски, похожие на диски Млечного Пути.
"Считалось, что "тонкие" и "толстые" диски Млечного Пути образовались в результате редкого слияния, и поэтому их, вероятно, не найти в других спиральных галактиках", — приводятся в пресс-релизе центра ASTRO 3D слова доктора Скотта. — Наше исследование показывает, что это неверно. Галактики со структурой и свойствами Млечного Пути могут быть описаны как нормальные, а "тонкие" и "толстые" диски образовались не из-за катастрофических вмешательств, а путем "стандартного" пути формирования и эволюции галактик. Это означает, что галактики типа Млечного Пути, вероятно, очень распространены".
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Сделать подобные выводы ученым позволило уникальное поперечное расположение галактики UGC 10738 — астрономам она видна практически в разрезе, что позволяет увидеть какой тип звезд находится на каждом диске.
"Это чем-то похоже на сравнительную оценку роста людей. Сделать это сверху невозможно, но если вы смотрите сбоку, это относительно легко", — объясняет ученый.
Наблюдения показали, что "толстый" диск UGC 10738, как и у Млечного Пути, состоит в основном из древних звезд с низким отношением железа к водороду и гелию, а звезды на ее "тонком" диске появились позже и содержат больше металла, аналогично тому, как Солнце, представляющее собой звезду из "тонкого" диска, состоит примерно на 1,5 процента из элементов тяжелее гелия, а звезды нашей Галактики из "толстого" диска имеют в 3-10 раз меньше таких элементов.
"Соотношение почти такое же, как и в Млечном Пути: древние звезды — в "толстом" диске, а более молодые — в "тонком", — отмечает доктор ван де Санде. — Это убедительное доказательство того, что две галактики эволюционировали одинаковым образом".
Галактика UGC 10738 расположена в 320 миллионах световых лет от нас. Для наблюдения за ней авторы использовали Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, а для оценки соотношения металлов в звездах в его "толстом" и "тонком" дисках — специальный прибор, мультиспектрометр MUSE (multi-unit Spectroscopic explorer).
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