https://ria.ru/20210524/frantsiya-1733266408.html
Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей
Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей - РИА Новости, 24.05.2021
Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей
Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T03:59
2021-05-24T03:59
2021-05-24T03:59
эйфелева башня
париж
туризм
туризм
новости - туризм
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cddb38110d93cd0ef462f51940ce71.jpg
ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее.Билеты можно будет приобрести с 1 июня.Все учреждения культуры, музеи, театры, кинотеатры, рестораны и кафе оставались закрытыми во Франции с конца октября из-за пандемии коронавируса. В среду, 19 мая, наступил второй этап снятия ограничений. Открылись террасы кафе и ресторанов, культурные учреждения, все магазины. Комендантский час сократился на два часа, теперь на улице можно оставаться не до 19, а до 21 часа.Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала тогда самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f3a5100074db29416716a76d9a8b635d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эйфелева башня, париж, туризм, новости - туризм, франция
ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее.
Билеты можно будет приобрести с 1 июня.
Все учреждения культуры, музеи, театры, кинотеатры, рестораны и кафе оставались закрытыми во Франции с конца октября из-за пандемии коронавируса. В среду, 19 мая, наступил второй этап снятия ограничений. Открылись террасы кафе и ресторанов, культурные учреждения, все магазины. Комендантский час сократился на два часа, теперь на улице можно оставаться не до 19, а до 21 часа.
Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала тогда самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.