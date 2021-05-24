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Туризм
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Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей
Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей - РИА Новости, 24.05.2021
Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей
Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T03:59
2021-05-24T03:59
эйфелева башня
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ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее.Билеты можно будет приобрести с 1 июня.Все учреждения культуры, музеи, театры, кинотеатры, рестораны и кафе оставались закрытыми во Франции с конца октября из-за пандемии коронавируса. В среду, 19 мая, наступил второй этап снятия ограничений. Открылись террасы кафе и ресторанов, культурные учреждения, все магазины. Комендантский час сократился на два часа, теперь на улице можно оставаться не до 19, а до 21 часа.Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала тогда самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
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эйфелева башня, париж, туризм, новости - туризм, франция

Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей

03:59 24.05.2021
 
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее.
Билеты можно будет приобрести с 1 июня.
Все учреждения культуры, музеи, театры, кинотеатры, рестораны и кафе оставались закрытыми во Франции с конца октября из-за пандемии коронавируса. В среду, 19 мая, наступил второй этап снятия ограничений. Открылись террасы кафе и ресторанов, культурные учреждения, все магазины. Комендантский час сократился на два часа, теперь на улице можно оставаться не до 19, а до 21 часа.
Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала тогда самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
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