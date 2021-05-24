https://ria.ru/20210524/frantsiya-1733266408.html

Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей

Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей - РИА Новости, 24.05.2021

Во Франции назвали дату открытия Эйфелевой башни для посетителей

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T03:59

2021-05-24T03:59

2021-05-24T03:59

эйфелева башня

париж

туризм

туризм

новости - туризм

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cddb38110d93cd0ef462f51940ce71.jpg

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — вновь откроется для посещения 16 июля, сообщает компания SETE, обслуживающая ее.Билеты можно будет приобрести с 1 июня.Все учреждения культуры, музеи, театры, кинотеатры, рестораны и кафе оставались закрытыми во Франции с конца октября из-за пандемии коронавируса. В среду, 19 мая, наступил второй этап снятия ограничений. Открылись террасы кафе и ресторанов, культурные учреждения, все магазины. Комендантский час сократился на два часа, теперь на улице можно оставаться не до 19, а до 21 часа.Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала тогда самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эйфелева башня, париж, туризм, новости - туризм, франция