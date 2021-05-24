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Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда

Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда - РИА Новости, 24.05.2021

Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда

Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.

2021-05-24T12:06

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джордж флойд

акции

сша

видео

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В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти. В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских. 2021-05-24T12:06 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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