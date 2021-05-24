https://ria.ru/20210524/floyd-1733620318.html
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда - РИА Новости, 24.05.2021
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.
2021-05-24T12:06
2021-05-24T12:06
2021-05-24T12:06
джордж флойд
акции
сша
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733619408_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_85347466e883582c9d242a4dbc534066.jpg
В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733619408_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5728796c7871268784ecde743d53a6fb.jpg
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.
В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских.
Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
2021-05-24T12:06
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, джордж флойд, акции, сша, видео
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.