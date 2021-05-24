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Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда - РИА Новости, 24.05.2021
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.
2021-05-24T12:06
2021-05-24T12:06
джордж флойд
акции
сша
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В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти. В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
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видео, джордж флойд, акции, сша, видео
Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.
2021-05-24T12:06
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Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда

12:06 24.05.2021
 
Читать ria.ru в
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти.
В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских.
Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
 
Джордж ФлойдАкцииСШАВидео
 
 
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