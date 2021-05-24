https://ria.ru/20210524/festival-1733598683.html

Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области

Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 24.05.2021

Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области

Фестиваль имени Тихона Хренникова в седьмой раз пройдёт на родине композитора в городе Елец Липецкой области с 10 по 20 июня, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:20

2021-05-24T10:20

2021-05-24T10:20

липецкая область

игорь артамонов

елец

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ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Фестиваль имени Тихона Хренникова в седьмой раз пройдёт на родине композитора в городе Елец Липецкой области с 10 по 20 июня, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Хренников родился 28 мая 1913 года в Ельце в Липецкой области десятым ребёнком в семье приказчика. В детстве он играл на гитаре в струнном оркестре, с 9 лет начал учиться играть на рояле. После чего стал сочинять музыку — вальсы, марши, этюды, пьесы. Он поступил в музыкальный техникум имени Гнесиных. В 1936 году окончил Московскую консерваторию. В 1933 году был приглашён работать в Московский театр для детей, которым руководила Наталия Сац. В этом же году состоялся его первый публичный концерт. В 1941 году заведовал музыкальной частью Театра Красной Армии. Хренников автор восьми опер, пяти балетов, трёх симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки для театральных постановок. Умер композитор 14 августа 2007 года в Москве.В программу фестиваля войдут пять жанровых дней - день классической музыки, день народной музыки, день джаза, День музыкального театра, день оперы. На городских площадках состоятся концерты с участием творческих коллективов Липецкой области и не только. Артамонов отметил, что на первый день запланировано фортепианное шоу и выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Но и другие дни будут не менее интересны, ожидается концерт инструментального квартета Фрэнка Мак Гуайра из Шотландии. Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов выступит совместно с победительницей первого сезона проекта "Голос" Диной Гариповой и солистом Мариинского театра Григорием Чернецовым. В день закрытия на берегу Быстрой Сосны вновь поставят ставшую знаменитой оперу "Легенда о граде Ельце". "Фестиваль имени Тихона Хренникова станет большим событием в культурной жизни региона. Уверен, что все пройдёт на высоком уровне, а жители и гости Липецкой области получат незабываемые эмоции", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210521/igry-1733289282.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, елец