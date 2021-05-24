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В лесопарках Москвы вскоре появятся ежата
В лесопарках Москвы вскоре появятся ежата - РИА Новости, 24.05.2021
В лесопарках Москвы вскоре появятся ежата
Ежата вскоре появятся в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:45
2021-05-24T13:45
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ежата вскоре появятся в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Ежи занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В этом году они были замечены на 6 природных территориях: в Бирюлевском дендропарке, Терлецком лесопарке, заказнике "Зеленоградский", природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Останкино". Специалисты Мосприроды ожидают, что вскоре у ежей будет пополнение, ежата у них должны появиться в начале июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2020 году ежей видели также в природно-исторических парках "Косинский", "Царицыно", "Тушинский", в Природном заказнике "Долина реки Сетунь", Ландшафтном заказнике "Лианозовский", Комплексном заказнике "Алтуфьевский", Крюковском лесопарке и на других территориях.Уточняется, что при встрече с ежом не стоит подходить к нему, брать на руки, кормить."Если животное не ранено и очевидно не нуждается в помощи, не уносите его домой. Ежик не нуждается в подкормке в теплое время года. Вопреки распространённому мнению, молоко для ёжиков вредно. Тискать ежика и брать его на руки не стоит, между иголок ёжик носит не грибочки и яблочки, а клещей и других паразитов", - отмечается в сообщении.Сообщается, что в холодное время года ежу можно дать мягкий кошачий корм и обратиться к специалистам. Если еж в беде или обнаружен во дворе или в помещении, то необходимо позвонить на общегородскую горячую линию - 8 (495) 777-77-77. В случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
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россия, москва, общество

В лесопарках Москвы вскоре появятся ежата

13:45 24.05.2021
 
© Fotolia / yarinkamorozovaЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Fotolia / yarinkamorozova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ежата вскоре появятся в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Ежи занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В этом году они были замечены на 6 природных территориях: в Бирюлевском дендропарке, Терлецком лесопарке, заказнике "Зеленоградский", природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Останкино". Специалисты Мосприроды ожидают, что вскоре у ежей будет пополнение, ежата у них должны появиться в начале июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году ежей видели также в природно-исторических парках "Косинский", "Царицыно", "Тушинский", в Природном заказнике "Долина реки Сетунь", Ландшафтном заказнике "Лианозовский", Комплексном заказнике "Алтуфьевский", Крюковском лесопарке и на других территориях.
Уточняется, что при встрече с ежом не стоит подходить к нему, брать на руки, кормить.
"Если животное не ранено и очевидно не нуждается в помощи, не уносите его домой. Ежик не нуждается в подкормке в теплое время года. Вопреки распространённому мнению, молоко для ёжиков вредно. Тискать ежика и брать его на руки не стоит, между иголок ёжик носит не грибочки и яблочки, а клещей и других паразитов", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в холодное время года ежу можно дать мягкий кошачий корм и обратиться к специалистам. Если еж в беде или обнаружен во дворе или в помещении, то необходимо позвонить на общегородскую горячую линию - 8 (495) 777-77-77. В случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
Тритон - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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