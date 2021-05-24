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Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам
Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам - РИА Новости, 24.05.2021
Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам
Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за принуждение к посадке самолета Ryanair в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:52
2021-05-24T20:52
задержание основателя telegram-канала nexta
матеуш моравецкий
евросовет
евросоюз
польша
чехия
словакия
венгрия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за принуждение к посадке самолета Ryanair в Минске, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС в Брюссель в понедельник.Ранее Моравецкий заявил, что предложит ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич."Мы только что закончили консультации Вышеградской группы. Мы будем на Евросовете добиваться решительных действий. Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба", - сказал Моравецкий.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, матеуш моравецкий, евросовет, евросоюз, польша, чехия, словакия, венгрия, в мире

Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам

20:52 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за принуждение к посадке самолета Ryanair в Минске, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС в Брюссель в понедельник.
Ранее Моравецкий заявил, что предложит ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.
"Мы только что закончили консультации Вышеградской группы. Мы будем на Евросовете добиваться решительных действий. Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба", - сказал Моравецкий.

Также, по словам Моравецкого, Вышеградская группа будет добиваться "чтобы лица, которые были замешаны в угоне самолета, летящего в Вильнюс, были объяты санкциями и им был запрещен въезд на территорию Евросоюза".

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В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaМатеуш МоравецкийЕвросоветЕвросоюзПольшаЧехияСловакияВенгрияВ мире
 
 
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