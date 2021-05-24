https://ria.ru/20210524/evrosoyuz-1733732386.html

Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам

Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам - РИА Новости, 24.05.2021

Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам

Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за принуждение к посадке самолета Ryanair в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:52

2021-05-24T20:52

2021-05-24T20:52

задержание основателя telegram-канала nexta

матеуш моравецкий

евросовет

евросоюз

польша

чехия

словакия

венгрия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за принуждение к посадке самолета Ryanair в Минске, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС в Брюссель в понедельник.Ранее Моравецкий заявил, что предложит ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич."Мы только что закончили консультации Вышеградской группы. Мы будем на Евросовете добиваться решительных действий. Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба", - сказал Моравецкий.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

польша

чехия

словакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, матеуш моравецкий, евросовет, евросоюз, польша, чехия, словакия, венгрия, в мире