Вышеградская группа потребует запретить въезд в ЕС некоторым белорусам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Ранее Моравецкий заявил, что предложит ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.
"Мы только что закончили консультации Вышеградской группы. Мы будем на Евросовете добиваться решительных действий. Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба", - сказал Моравецкий.
Также, по словам Моравецкого, Вышеградская группа будет добиваться "чтобы лица, которые были замешаны в угоне самолета, летящего в Вильнюс, были объяты санкциями и им был запрещен въезд на территорию Евросоюза".
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.