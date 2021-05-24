https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733627460.html

Опубликованы результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Опубликованы результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 24.05.2021

Опубликованы результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

У более чем 95% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита, сказано на сайте ведомства. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:37

2021-05-24T12:37

2021-05-24T14:27

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У более чем 95% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита, сказано на сайте ведомства.При этом в целом иммунологическая эффективность оказалась выше у женщин, а людям старше 65 лет рекомендуется введение трех доз, отмечено в материале."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.С 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021-го им привились 1736 человек, для 807 из них провели расширенное наблюдение.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)