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СК начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус
СК начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 24.05.2021
СК начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти гида альпинистской группы во время восхождения на Эльбрус, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:21
2021-05-24T10:21
2021-05-24T10:21
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти гида альпинистской группы во время восхождения на Эльбрус, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в воскресенье во время совершения кольца вокруг Эльбруса в районе перевала Хотю тау (высота 3500 метров), предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы альпинистов."Согласно материалам проверки, группа из четырех человек осуществляла восхождение на гору. Один из участников группы почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К моменту прибытия спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", - говорится в сообщении.По данным регионального ГУМЧС, совершавшая восхождение группа из Пятигорска была зарегистрирована у спасателей.
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россия, эльбрус
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости.
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти гида альпинистской группы во время восхождения на Эльбрус
, сообщает СУСК РФ
по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье во время совершения кольца вокруг Эльбруса в районе перевала Хотю тау (высота 3500 метров), предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы альпинистов.
"Согласно материалам проверки, группа из четырех человек осуществляла восхождение на гору. Один из участников группы почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К моменту прибытия спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", - говорится в сообщении.
По данным регионального ГУМЧС, совершавшая восхождение группа из Пятигорска была зарегистрирована у спасателей.