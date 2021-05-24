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В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ
В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ - РИА Новости, 24.05.2021
В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ
В Северной Осетии начали доследственную проверку после смерти ученицы девятого класса, сообщается на сайте регионального следственного управления. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:32
2021-05-24T15:27
россия
республика северная осетия - алания
происшествия
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Российская школьница умерла перед экзаменом
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Северной Осетии начали доследственную проверку после смерти ученицы девятого класса, сообщается на сайте регионального следственного управления.Отмечается, что ребенку стало плохо в школе в десять часов утра. Девочку экстренно госпитализировали, но по дороге в больницу она скончалась.Сейчас следователи устанавливают причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего. По данным источника телеканала "360", школьнице стало плохо во время сдачи госэкзамена по русскому языку. Отмечается, что у нее были проблемы с сердцем.
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россия, республика северная осетия - алания, происшествия

В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ

14:32 24.05.2021 (обновлено: 15:27 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Северной Осетии начали доследственную проверку после смерти ученицы девятого класса, сообщается на сайте регионального следственного управления.
Отмечается, что ребенку стало плохо в школе в десять часов утра. Девочку экстренно госпитализировали, но по дороге в больницу она скончалась.
Сейчас следователи устанавливают причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.
По данным источника телеканала "360", школьнице стало плохо во время сдачи госэкзамена по русскому языку. Отмечается, что у нее были проблемы с сердцем.
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