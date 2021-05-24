https://ria.ru/20210524/ekvador-1733714852.html
Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора
Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора - РИА Новости, 24.05.2021
Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора
Предприниматель Гильермо Лассо Мендоса вступил в должность президента Эквадора, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:59
2021-05-24T18:59
2021-05-24T18:59
гильермо лассо
эквадор
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733714650_0:32:3119:1786_1920x0_80_0_0_aaeb2f480174ba11ed1a7991b5e4f772.jpg
МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Предприниматель Гильермо Лассо Мендоса вступил в должность президента Эквадора, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.В ходе инаугурации, которую транслируют национальные СМИ, 65-летний банкир и лидер правых сил на выборах принес присягу и получил символы президентской власти - президентский пояс и орденскую цепь Национального ордена Сан-Лоренсо.На мероприятие в законодательном дворце, которое проводится без широкого участия зрителей и с 30-процентной вместимостью зала, Лассо прибыл в сопровождении супруги, дочери и военного руководства страны. Церемония передачи власти прошла с участием глав Бразилии, Гаити, Доминиканской Республики, а также короля Испании.Во втором туре выборов, которые прошли в апреле, кандидат от правых сил Лассо получил 52,36% голосов, его соперник Андрес Араус, представляющий левый альянс "Союз во имя надежды", - 47,64%.Лассо вступает в должность в разгар санитарного и экономического кризисов. В этой ситуации новый президент лишен поддержки в парламенте, где его сторонники занимают лишь 12 из 137 кресел.В ходе своей первой пресс-конференции Гильермо Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Политик заявлял, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и прокуратуры, свободу СМИ в вопросах доступа к информации, критики и расследований.
https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733714650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8ab5e7e5bd1d95909e76cc6bd449556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гильермо лассо, эквадор, в мире
МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости.
Предприниматель Гильермо Лассо
Мендоса вступил в должность президента Эквадора
, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.
В ходе инаугурации, которую транслируют национальные СМИ, 65-летний банкир и лидер правых сил на выборах принес присягу и получил символы президентской власти - президентский пояс и орденскую цепь Национального ордена Сан-Лоренсо.
На мероприятие в законодательном дворце, которое проводится без широкого участия зрителей и с 30-процентной вместимостью зала, Лассо прибыл в сопровождении супруги, дочери и военного руководства страны. Церемония передачи власти прошла с участием глав Бразилии
, Гаити
, Доминиканской Республики, а также короля Испании
.
Во втором туре выборов, которые прошли в апреле, кандидат от правых сил Лассо получил 52,36% голосов, его соперник Андрес Араус, представляющий левый альянс "Союз во имя надежды", - 47,64%.
Лассо вступает в должность в разгар санитарного и экономического кризисов. В этой ситуации новый президент лишен поддержки в парламенте, где его сторонники занимают лишь 12 из 137 кресел.
В ходе своей первой пресс-конференции Гильермо Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Политик заявлял, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и прокуратуры, свободу СМИ в вопросах доступа к информации, критики и расследований.