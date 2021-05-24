https://ria.ru/20210524/ekvador-1733714852.html

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора - РИА Новости, 24.05.2021

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора

Предприниматель Гильермо Лассо Мендоса вступил в должность президента Эквадора, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:59

2021-05-24T18:59

2021-05-24T18:59

гильермо лассо

эквадор

в мире

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МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Предприниматель Гильермо Лассо Мендоса вступил в должность президента Эквадора, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.В ходе инаугурации, которую транслируют национальные СМИ, 65-летний банкир и лидер правых сил на выборах принес присягу и получил символы президентской власти - президентский пояс и орденскую цепь Национального ордена Сан-Лоренсо.На мероприятие в законодательном дворце, которое проводится без широкого участия зрителей и с 30-процентной вместимостью зала, Лассо прибыл в сопровождении супруги, дочери и военного руководства страны. Церемония передачи власти прошла с участием глав Бразилии, Гаити, Доминиканской Республики, а также короля Испании.Во втором туре выборов, которые прошли в апреле, кандидат от правых сил Лассо получил 52,36% голосов, его соперник Андрес Араус, представляющий левый альянс "Союз во имя надежды", - 47,64%.Лассо вступает в должность в разгар санитарного и экономического кризисов. В этой ситуации новый президент лишен поддержки в парламенте, где его сторонники занимают лишь 12 из 137 кресел.В ходе своей первой пресс-конференции Гильермо Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Политик заявлял, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и прокуратуры, свободу СМИ в вопросах доступа к информации, критики и расследований.

https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html

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гильермо лассо, эквадор, в мире