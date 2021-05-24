Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/ekonomiya-1733577235.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля - РИА Новости, 24.05.2021
Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:15
2021-05-24T01:15
константин епанешников
россия
осаго
авто
авилон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников.Водить автомобиль следует максимально аккуратно — это поможет не попадать в аварии и, следовательно, не тратиться на последующий ремонт. Да и ОСАГО дешевле для тех, кто практикует безаварийную езду.Проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, но не следует доверять это некомпетентным организациям. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем. Таким образом, в будущем затраты на ремонт машины уменьшатся.
https://ria.ru/20210515/avto-1732417964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_17d4701d9b00b88351042fa00f7ae3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин епанешников, россия, осаго, авто, авилон , общество

Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля

01:15 24.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников.
"Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе", — добавил эксперт.
Водить автомобиль следует максимально аккуратно — это поможет не попадать в аварии и, следовательно, не тратиться на последующий ремонт. Да и ОСАГО дешевле для тех, кто практикует безаварийную езду.
Проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, но не следует доверять это некомпетентным организациям. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем. Таким образом, в будущем затраты на ремонт машины уменьшатся.
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 09:47
Россиян предупредили о резком росте цен на авто
 
Константин ЕпанешниковРоссияОСАГОАвтоАвилонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Лента новостейМолния