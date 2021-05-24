https://ria.ru/20210524/ekonomiya-1733577235.html

Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля

Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля

Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:15

2021-05-24T01:15

2021-05-24T01:15

константин епанешников

россия

осаго

авто

авилон

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников.Водить автомобиль следует максимально аккуратно — это поможет не попадать в аварии и, следовательно, не тратиться на последующий ремонт. Да и ОСАГО дешевле для тех, кто практикует безаварийную езду.Проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, но не следует доверять это некомпетентным организациям. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем. Таким образом, в будущем затраты на ремонт машины уменьшатся.

https://ria.ru/20210515/avto-1732417964.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин епанешников, россия, осаго, авто, авилон , общество