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Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля - РИА Новости, 24.05.2021
Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:15
2021-05-24T01:15
2021-05-24T01:15
константин епанешников
россия
осаго
авто
авилон
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, однако делать это следует правильно. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников.Водить автомобиль следует максимально аккуратно — это поможет не попадать в аварии и, следовательно, не тратиться на последующий ремонт. Да и ОСАГО дешевле для тех, кто практикует безаварийную езду.Проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, но не следует доверять это некомпетентным организациям. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем. Таким образом, в будущем затраты на ремонт машины уменьшатся.
https://ria.ru/20210515/avto-1732417964.html
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константин епанешников, россия, осаго, авто, авилон , общество