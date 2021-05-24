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Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ

Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ - РИА Новости, 24.05.2021

Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ

27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА.

2021-05-24T16:42

2021-05-24T16:42

2021-05-24T16:42

анонсы

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Задать вопрос31 мая начнется основной период ЕГЭ. Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие предметы для сдачи выбрали выпускники? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы