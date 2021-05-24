Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/ege-1733687308.html
Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ
Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ - РИА Новости, 24.05.2021
Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ
27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА.
2021-05-24T16:42
2021-05-24T16:42
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1733687308.jpg?1621863749
Задать вопрос31 мая начнется основной период ЕГЭ. Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие предметы для сдачи выбрали выпускники? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ

16:42 24.05.2021
 
Читать ria.ru в
27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА.
Задать вопрос

31 мая начнется основной период ЕГЭ. Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие предметы для сдачи выбрали выпускники? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния