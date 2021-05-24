Онлайн-конференция руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о ЕГЭ
27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА.
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31 мая начнется основной период ЕГЭ. Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие предметы для сдачи выбрали выпускники? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
31 мая начнется основной период ЕГЭ. Как будут проходить экзамены в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие предметы для сдачи выбрали выпускники? Какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах для профилактики распространения коронавирусной инфекции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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