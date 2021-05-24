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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210524/dostoprimechatelnosti-1733337223.html
Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги
Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги - РИА Новости, 24.05.2021
Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги
Эксперты составили список популярных мировых достопримечательностей для активных туристов, считающих шаги, сообщает Travel Daily News со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:18
2021-05-24T01:18
достопримечательности
туризм
дубай
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туристы
новости - туризм
москва
куала-лумпур
рим
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты составили список популярных мировых достопримечательностей для активных туристов, считающих шаги, сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование, проведенное компанией Better (GLL).Специалисты проанализировали, сколько шагов придется сделать при посещении 20 международных памятников – либо для того, чтобы пешком достичь вершины здания, либо чтобы подняться до самой высокой обзорной площадки. Первое место занял небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, для его покорения нужно сделать 2 909 шагов. На втором - Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (2 226 ступеней, открытых для любителей лестниц).Также более двух тысяч ступеней придется преодолеть, чтобы подняться на Уиллис-тауэр в Чикаго и телебашню Менара Куала-Лумпур.На пятом месте оказалась CNTower в Торонто (1 776 ступеней). Шестое место заняла Останкинская башня в Москве, для восхождения на нее понадобится сделать 1 704 шага. Эйфелева, например, оказалась на 14 месте (доступны 674 ступени).На последнем месте оказался Колизей в Риме – всего 25 ступеней, но, как предупреждают туристы, довольно крутых. Также в конце списка находятся башня Карлова моста в Праге (138 шагов), Акрополь в Афинах (150 шагов), Статуя Свободы в Нью-Йорке (162 шага) и Биг-Бен в Лондоне (334 шага).
https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732672530.html
дубай
москва
куала-лумпур
рим
нью-йорк (город)
лондон
чикаго
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достопримечательности, дубай, туризм, туристы, новости - туризм, москва, куала-лумпур, рим, нью-йорк (город), лондон, чикаго, афины, прага, торонто

Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги

01:18 24.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты составили список популярных мировых достопримечательностей для активных туристов, считающих шаги, сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование, проведенное компанией Better (GLL).
Специалисты проанализировали, сколько шагов придется сделать при посещении 20 международных памятников – либо для того, чтобы пешком достичь вершины здания, либо чтобы подняться до самой высокой обзорной площадки.
Первое место занял небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, для его покорения нужно сделать 2 909 шагов. На втором - Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (2 226 ступеней, открытых для любителей лестниц).
Также более двух тысяч ступеней придется преодолеть, чтобы подняться на Уиллис-тауэр в Чикаго и телебашню Менара Куала-Лумпур.
На пятом месте оказалась CNTower в Торонто (1 776 ступеней). Шестое место заняла Останкинская башня в Москве, для восхождения на нее понадобится сделать 1 704 шага. Эйфелева, например, оказалась на 14 месте (доступны 674 ступени).
На последнем месте оказался Колизей в Риме – всего 25 ступеней, но, как предупреждают туристы, довольно крутых. Также в конце списка находятся башня Карлова моста в Праге (138 шагов), Акрополь в Афинах (150 шагов), Статуя Свободы в Нью-Йорке (162 шага) и Биг-Бен в Лондоне (334 шага).
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ТуризмДостопримечательностиДубайТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКуала-ЛумпурРимНью-Йорк (город)ЛондонЧикагоАфиныПрагаТоронто
 
 
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