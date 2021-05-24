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Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги

Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги - РИА Новости, 24.05.2021

Названы лучшие мировые достопримечательности для туристов, считающих шаги

Эксперты составили список популярных мировых достопримечательностей для активных туристов, считающих шаги, сообщает Travel Daily News со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:18

2021-05-24T01:18

2021-05-24T01:18

достопримечательности

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дубай

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куала-лумпур

рим

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты составили список популярных мировых достопримечательностей для активных туристов, считающих шаги, сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование, проведенное компанией Better (GLL).Специалисты проанализировали, сколько шагов придется сделать при посещении 20 международных памятников – либо для того, чтобы пешком достичь вершины здания, либо чтобы подняться до самой высокой обзорной площадки. Первое место занял небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, для его покорения нужно сделать 2 909 шагов. На втором - Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (2 226 ступеней, открытых для любителей лестниц).Также более двух тысяч ступеней придется преодолеть, чтобы подняться на Уиллис-тауэр в Чикаго и телебашню Менара Куала-Лумпур.На пятом месте оказалась CNTower в Торонто (1 776 ступеней). Шестое место заняла Останкинская башня в Москве, для восхождения на нее понадобится сделать 1 704 шага. Эйфелева, например, оказалась на 14 месте (доступны 674 ступени).На последнем месте оказался Колизей в Риме – всего 25 ступеней, но, как предупреждают туристы, довольно крутых. Также в конце списка находятся башня Карлова моста в Праге (138 шагов), Акрополь в Афинах (150 шагов), Статуя Свободы в Нью-Йорке (162 шага) и Биг-Бен в Лондоне (334 шага).

https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732672530.html

дубай

москва

куала-лумпур

рим

нью-йорк (город)

лондон

чикаго

афины

прага

торонто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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