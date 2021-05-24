https://ria.ru/20210524/donbass-1733733877.html

В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине

В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине - РИА Новости, 24.05.2021

В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине

Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский в Донбассе, заявил... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:01

2021-05-24T21:01

2021-05-24T21:01

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский в Донбассе, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 560 противотанковых мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Также Народная милиция зафиксировала установку минно-взрывных заграждений украинскими саперами в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Троицкое и Молодежное.По его словам, военнослужащий подорвался вблизи поселка Мироновский, куда командование ВС Украины направило группу саперов для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/donbass-1733717537.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире