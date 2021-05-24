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В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине
В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине - РИА Новости, 24.05.2021
В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине
Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский в Донбассе, заявил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:01
2021-05-24T21:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский в Донбассе, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 560 противотанковых мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Также Народная милиция зафиксировала установку минно-взрывных заграждений украинскими саперами в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Троицкое и Молодежное.По его словам, военнослужащий подорвался вблизи поселка Мироновский, куда командование ВС Украины направило группу саперов для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210524/donbass-1733717537.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В Луганске заявили о подрыве украинского военного на мине

21:01 24.05.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский в Донбассе, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 560 противотанковых мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Также Народная милиция зафиксировала установку минно-взрывных заграждений украинскими саперами в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Троицкое и Молодежное.

"В ходе работ по разминированию местности, вследствие недостаточной профессиональной подготовки, командир отделения сержант Куриленко подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения. Военнослужащий (ВС Украины, - ред.) находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики", - сообщил Филипоненко.

По его словам, военнослужащий подорвался вблизи поселка Мироновский, куда командование ВС Украины направило группу саперов для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
19:07
В ЛНР опровергли заявление Киева о новых КПП в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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