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В Евросоюзе прокомментировали высылку латвийских дипломатов из Белоруссии
В Евросоюзе прокомментировали высылку латвийских дипломатов из Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021
В Евросоюзе прокомментировали высылку латвийских дипломатов из Белоруссии
Лидеры стран Евросоюза в Брюсселе выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в обнародованных выводах... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T23:39
2021-05-24T23:39
2021-05-24T23:39
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в Брюсселе выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в обнародованных выводах европейского саммита.Глава МИД Белоруссии в понедельник заявил, что Минск высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем с латвийской столице чемпионате мира по хоккею, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.Латвия в ответ на решение Минска также объявила о высылке посла и всех дипломатов белорусского посольства.
https://ria.ru/20210523/latviya-1733575712.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, латвия, белоруссия, в мире