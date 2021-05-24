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Россия настроена на диалог с ЕС на равноправной основе, заявил Лавров

Россия настроена на диалог с ЕС на равноправной основе, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2021

Россия настроена на диалог с ЕС на равноправной основе, заявил Лавров

Москва подтверждает настрой на диалог с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Россит Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:37

2021-05-24T14:37

2021-05-24T14:37

россия

никос дендиас

сергей лавров

евросоюз

политика

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Москва подтверждает настрой на диалог с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Россит Сергей Лавров."Мы, конечно, касались ситуации между Россией и Евросоюзом, отметили, что наши отношения переживают не лучшие времена. Мы не инициировали санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем. Конечно же, мы подтвердили готовность к конструктивному диалогу с Евросоюзом, но исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а не на основе односторонних, нелегитимных требований", - сказал российский министр по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.В Брюсселе 24-25 мая пройдет саммит ЕС, одной из основных тем в повестке встречи в верхах станут отношения Евросоюза с Россией. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предположил, что лидеры ЕС могут поручить его службе подготовить доклад по стратегии Евросоюза в отношениях с РФ наподобие того, который внешнеполитическая служба готовила к саммиту по отношениям с Турцией в марте этого года. При этом высокопоставленный европейский источник заявил, что не ожидает каких-либо резких изменений в стратегии европейских отношений с Россией.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/lavrov-1733629407.html

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россия, никос дендиас, сергей лавров, евросоюз, политика