Депутата исключили из фракции "Слуга народа" после встречи с Лукашенко
10:39 24.05.2021 (обновлено: 14:45 24.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, который ранее встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", сообщил в понедельник депутат фракции Александр Качура.
Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции поддерживает идею исключения из ее состава депутата Шевченко.
"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", - написал Качура в Telegram.
Также об исключении Шевченко из фракции в Facebook сообщил депутат Виталий Безгин.
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко позже заявил, что узнал об исключении из фракции, когда его удалили из партийного чата.
"То, что меня исключили из фракции, я понял, когда увидел, что меня удалили из партийного чата", - цитирует Шевченко Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".
По данным Шевченко, решение о его исключении из фракции было принято президентом Украины Владимиром Зеленским еще месяц назад, "но из-за скандала с Николаем Тищенко было принято решение повременить" с исключением.
Как ранее передало белорусское госагентство Белта, Шевченко в Минске заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение дружественных и экономических связей с соседями, ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, он добавил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Это вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе.
Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
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