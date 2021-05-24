https://ria.ru/20210524/deputat-1733601690.html

Депутата исключили из фракции "Слуга народа" после встречи с Лукашенко

Депутата исключили из фракции "Слуга народа" после встречи с Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2021

Депутата исключили из фракции "Слуга народа" после встречи с Лукашенко

Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, который ранее встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:39

2021-05-24T10:39

2021-05-24T14:45

партия "слуга народа"

александр лукашенко

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, который ранее встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", сообщил в понедельник депутат фракции Александр Качура.Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции поддерживает идею исключения из ее состава депутата Шевченко.Также об исключении Шевченко из фракции в Facebook сообщил депутат Виталий Безгин.Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко позже заявил, что узнал об исключении из фракции, когда его удалили из партийного чата.По данным Шевченко, решение о его исключении из фракции было принято президентом Украины Владимиром Зеленским еще месяц назад, "но из-за скандала с Николаем Тищенко было принято решение повременить" с исключением.Как ранее передало белорусское госагентство Белта, Шевченко в Минске заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение дружественных и экономических связей с соседями, ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, он добавил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Это вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе.Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html

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партия "слуга народа", александр лукашенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире, политика