https://ria.ru/20210524/chteniya-1733718534.html

Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году

Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году - РИА Новости, 24.05.2021

Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году

Главная тема международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которая стартовала в Казани в понедельник, – трансформация социальной и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:17

2021-05-24T19:17

2021-05-24T20:39

республика татарстан

россия

талия хабриева

рустам минниханов

москва

казань

общество

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Главная тема международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которая стартовала в Казани в понедельник, – трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях, что стало особенно актуальным и своевременным в последний год, сообщила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Цель конференции – изучение деятельности, творчества Гавриила Романовича Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. С 2015 года "Державинские чтения" проходят на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.Она отметила, что изменение форм социальной коммуникации ведёт к трансформации всех сфер общественных отношений. Именно поэтому тема нынешней конференции вызвала большой общественный резонанс и привлекла к участию ректоров многих вузов страны, руководителей системы образования.В этом году участники конференции будут работать в шести секциях, состоится восемь круглых столов. В их рамках будут обсуждаться актуальные вопросы современной правовой доктрины и правоприменительной практики, новации законодательства, приоритетные направления развития правовой системы, основных институтов государства и гражданского общества и другие актуальные проблемы современности. На секциях будут представлены около 200 докладов и 350 научных сообщений.Планируется, что в пленарном заседании во вторник примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов. С масштабным доктринальным докладом "Генерация ресурсов права в условиях современных общественных трансформаций" в рамках открытия выступит директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.Ожидается, что участвовать в конференции будут более 500 студентов из различных вузов России, иностранные участники смогут следить за мероприятием в режиме онлайн. По итогам "Державинских чтений" традиционно планируется издать сборник, в этом году он впервые выйдет в электронном формате.

https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, талия хабриева, рустам минниханов, москва, казань, общество