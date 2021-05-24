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https://ria.ru/20210524/chteniya-1733718534.html
Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году
Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году - РИА Новости, 24.05.2021
Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году
Главная тема международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которая стартовала в Казани в понедельник, – трансформация социальной и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:17
2021-05-24T20:39
республика татарстан
россия
талия хабриева
рустам минниханов
москва
казань
общество
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Главная тема международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которая стартовала в Казани в понедельник, – трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях, что стало особенно актуальным и своевременным в последний год, сообщила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Цель конференции – изучение деятельности, творчества Гавриила Романовича Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. С 2015 года "Державинские чтения" проходят на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.Она отметила, что изменение форм социальной коммуникации ведёт к трансформации всех сфер общественных отношений. Именно поэтому тема нынешней конференции вызвала большой общественный резонанс и привлекла к участию ректоров многих вузов страны, руководителей системы образования.В этом году участники конференции будут работать в шести секциях, состоится восемь круглых столов. В их рамках будут обсуждаться актуальные вопросы современной правовой доктрины и правоприменительной практики, новации законодательства, приоритетные направления развития правовой системы, основных институтов государства и гражданского общества и другие актуальные проблемы современности. На секциях будут представлены около 200 докладов и 350 научных сообщений.Планируется, что в пленарном заседании во вторник примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов. С масштабным доктринальным докладом "Генерация ресурсов права в условиях современных общественных трансформаций" в рамках открытия выступит директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.Ожидается, что участвовать в конференции будут более 500 студентов из различных вузов России, иностранные участники смогут следить за мероприятием в режиме онлайн. По итогам "Державинских чтений" традиционно планируется издать сборник, в этом году он впервые выйдет в электронном формате.
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россия, талия хабриева, рустам минниханов, москва, казань, общество

Названа главная тема "Державинских чтений" в этом году

19:17 24.05.2021 (обновлено: 20:39 24.05.2021)
 
© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / MaykovNikita
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Главная тема международной научно-практической конференции "Державинские чтения", которая стартовала в Казани в понедельник, – трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях, что стало особенно актуальным и своевременным в последний год, сообщила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.
Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Цель конференции – изучение деятельности, творчества Гавриила Романовича Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. С 2015 года "Державинские чтения" проходят на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.

"Заглавная тема нашей конференции – это трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях. Заявленная тема является своевременной, поскольку мы являемся свидетелями происходящих изменений. События 2020 года стали серьезным глобальным вызовом для человечества и, конечно, в первую очередь это коснулось образования, здравоохранения да и в общем-то почти всех сфер человеческой жизни", - сказала Александрова на пресс-конференции.

Она отметила, что изменение форм социальной коммуникации ведёт к трансформации всех сфер общественных отношений. Именно поэтому тема нынешней конференции вызвала большой общественный резонанс и привлекла к участию ректоров многих вузов страны, руководителей системы образования.
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В этом году участники конференции будут работать в шести секциях, состоится восемь круглых столов. В их рамках будут обсуждаться актуальные вопросы современной правовой доктрины и правоприменительной практики, новации законодательства, приоритетные направления развития правовой системы, основных институтов государства и гражданского общества и другие актуальные проблемы современности. На секциях будут представлены около 200 докладов и 350 научных сообщений.
Планируется, что в пленарном заседании во вторник примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов. С масштабным доктринальным докладом "Генерация ресурсов права в условиях современных общественных трансформаций" в рамках открытия выступит директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Ожидается, что участвовать в конференции будут более 500 студентов из различных вузов России, иностранные участники смогут следить за мероприятием в режиме онлайн. По итогам "Державинских чтений" традиционно планируется издать сборник, в этом году он впервые выйдет в электронном формате.
 
Республика ТатарстанРоссияТалия ХабриеваРустам МиннихановМоскваКазаньОбщество
 
 
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