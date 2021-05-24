https://ria.ru/20210524/chikatilo-1733632993.html

Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым

Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым - РИА Новости, 24.05.2021

Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым

В мультимедийном сервисе Okko рассказали, когда стартуют съемки второго сезона сериала Сарика Андреасяна "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:27

2021-05-24T14:27

2021-05-24T14:27

сарик андреасян

ссср

культура

кино и сериалы

новости культуры

дмитрий нагиев

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601861111_799:0:4440:2048_1920x0_80_0_0_4485f63d7527d82ecea608ae75dfbc34.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В мультимедийном сервисе Okko рассказали, когда стартуют съемки второго сезона сериала Сарика Андреасяна "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба. Остальные подробности, в том числе об актерском составе, пока держатся в секрете. Однако, как отмечают, в пресс-службе, создатели сериала "обещают удивить зрителей появлением новых героев". В первом сезоне вместе с Дмитрием Нагиевым в проекте были задействованы Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.В основе сериала лежит реальная история двойной жизни Андрея Чикатило — самого известного маньяка СССР, а также расследования его преступлений. Первый сезон многосерийной драмы вышел в марте и стал лидером по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре — его посмотрели более четырех миллионов раз.

https://ria.ru/20210401/nagiev-1603750301.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сарик андреасян, ссср, кино и сериалы, новости культуры, дмитрий нагиев, youtube