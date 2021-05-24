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Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым
Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым - РИА Новости, 24.05.2021
Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Чикатило" с Нагиевым
В мультимедийном сервисе Okko рассказали, когда стартуют съемки второго сезона сериала Сарика Андреасяна "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:27
2021-05-24T14:27
2021-05-24T14:27
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В мультимедийном сервисе Okko рассказали, когда стартуют съемки второго сезона сериала Сарика Андреасяна "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба. Остальные подробности, в том числе об актерском составе, пока держатся в секрете. Однако, как отмечают, в пресс-службе, создатели сериала "обещают удивить зрителей появлением новых героев". В первом сезоне вместе с Дмитрием Нагиевым в проекте были задействованы Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.В основе сериала лежит реальная история двойной жизни Андрея Чикатило — самого известного маньяка СССР, а также расследования его преступлений. Первый сезон многосерийной драмы вышел в марте и стал лидером по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре — его посмотрели более четырех миллионов раз.
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РИА Новости
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сарик андреасян, ссср, кино и сериалы, новости культуры, дмитрий нагиев, youtube
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В мультимедийном сервисе Okko рассказали, когда стартуют съемки второго сезона сериала Сарика Андреасяна "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба.
"Старт съемок заключительного второго сезона художественного сериала запланирован на лето 2021 года", — говорится в релизе.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе, пока держатся в секрете. Однако, как отмечают, в пресс-службе, создатели сериала "обещают удивить зрителей появлением новых героев".
В первом сезоне вместе с Дмитрием Нагиевым в проекте были задействованы Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.
В основе сериала лежит реальная история двойной жизни Андрея Чикатило — самого известного маньяка СССР, а также расследования его преступлений.
Первый сезон многосерийной драмы вышел в марте и стал лидером по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре — его посмотрели более четырех миллионов раз.