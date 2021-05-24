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Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ"
Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ" - РИА Новости, 24.05.2021
Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ"
Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в недавнем выпуске шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ". РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:35
2021-05-24T19:35
2021-05-24T19:35
шоу-бизнес
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ольга бузова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в недавнем выпуске шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ".Ведущая и певица оценила работу участниц конкурса. Она была внимательна не только к тому, какие фотографии на этой неделе получились у моделей, но и к тому, как девушки себя ведут.Ольга призналась, что "была в предвкушении" съемок, но ожидания не оправдались, поскольку она увидела "очень расстроенных коллег".При этом она считает, что обвинять моделей в звездной болезни не стоит, но "делить шкуру неубитого медведя рановато".Во время фотосессии модели должны были изображать "эмоцию в палитре любви". Многим не удалось справиться с заданием.Бузова была не единственной, кто отметил, что результаты этой недели шоу оказались слабыми. Наставники конкурсанток тоже очень переживали из-за итогов прошедших семи дней и винили себя в том, что съемки не удались.Однако Ольга постаралась успокоить коллег. Она уверена, что если человек действительно хочет работать, то будет проявлять инициативу сам.
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шоу-бизнес, знаменитости, ольга бузова
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Ольга Бузова стала
приглашенным экспертом в недавнем выпуске шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ".
Ведущая и певица оценила работу участниц конкурса. Она была внимательна не только к тому, какие фотографии на этой неделе получились у моделей, но и к тому, как девушки себя ведут.
Ольга призналась, что "была в предвкушении" съемок, но ожидания не оправдались, поскольку она увидела "очень расстроенных коллег".
"Я уже наслышана, что ваши девочки начали капризничать, им уже что-то не нравится", — говорит телеведущая.
При этом она считает, что обвинять моделей в звездной болезни не стоит, но "делить шкуру неубитого медведя рановато".
Во время фотосессии модели должны были изображать "эмоцию в палитре любви". Многим не удалось справиться с заданием.
"Мне кажется, девчонки сами не очень довольны своим результатом в этот раз, поэтому были немножко зажаты. Они сегодня выходили, как к доске: когда ты не выучил предмет, и тебя учитель будет ругать", — поделилась впечатлениями Ольга.
Бузова была не единственной, кто отметил, что результаты этой недели шоу оказались слабыми. Наставники конкурсанток тоже очень переживали из-за итогов прошедших семи дней и винили себя в том, что съемки не удались.
Однако Ольга постаралась успокоить коллег. Она уверена, что если человек действительно хочет работать, то будет проявлять инициативу сам.
"Мы сейчас видим честный, реальный результат под финал проекта", — отметила ведущая.