https://ria.ru/20210524/buzova-1733685072.html

Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ"

Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ" - РИА Новости, 24.05.2021

Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ"

Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в недавнем выпуске шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ". РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:35

2021-05-24T19:35

2021-05-24T19:35

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ольга бузова

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в недавнем выпуске шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ".Ведущая и певица оценила работу участниц конкурса. Она была внимательна не только к тому, какие фотографии на этой неделе получились у моделей, но и к тому, как девушки себя ведут.Ольга призналась, что "была в предвкушении" съемок, но ожидания не оправдались, поскольку она увидела "очень расстроенных коллег".При этом она считает, что обвинять моделей в звездной болезни не стоит, но "делить шкуру неубитого медведя рановато".Во время фотосессии модели должны были изображать "эмоцию в палитре любви". Многим не удалось справиться с заданием.Бузова была не единственной, кто отметил, что результаты этой недели шоу оказались слабыми. Наставники конкурсанток тоже очень переживали из-за итогов прошедших семи дней и винили себя в том, что съемки не удались.Однако Ольга постаралась успокоить коллег. Она уверена, что если человек действительно хочет работать, то будет проявлять инициативу сам.

https://ria.ru/20210521/buzova-1733379907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, ольга бузова