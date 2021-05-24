https://ria.ru/20210524/buryatiya-1733619244.html

В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони

В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони - РИА Новости, 24.05.2021

В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони

"Черные лесорубы", замеченные лесниками за незаконной рубкой леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сначала пытались уйти от погони задним ходом, а когда... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:00

2021-05-24T12:00

2021-05-24T12:03

ульяновский автомобильный завод (уаз)

тарбагатайский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. "Черные лесорубы", замеченные лесниками за незаконной рубкой леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сначала пытались уйти от погони задним ходом, а когда оторваться не удалось, протаранили машину лесного патруля, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).По его данным, во время рейдового патрулирования лесов района сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники решили проехать к месту предполагаемой незаконной рубки. Подъехав ближе, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые заготавливают древесину. Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль "УАЗ" и попытались скрыться."Лесники перегородили дорогу машиной, однако нарушителей это вовсе не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль и, протаранив машину лесников, продолжили отступление. Участковый лесничий оставил автомобиль и побежал за ними. Он на ходу остановил машину нарушителей и задержал водителя, но напарнику удалось скрыться. Нарушителем оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района", - говорится в сообщении.По данным РАЛХ, выяснилось, что нарушитель успел заготовить около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 115 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль "УАЗ" и бензопила изъяты. В отношении нарушителя составлены протоколы за незаконную рубку и нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в районное отделение полиции.

https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html

тарбагатайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), тарбагатайский район, происшествия