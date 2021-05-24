Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/buryatiya-1733619244.html
В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони
В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони - РИА Новости, 24.05.2021
В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони
"Черные лесорубы", замеченные лесниками за незаконной рубкой леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сначала пытались уйти от погони задним ходом, а когда... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:00
2021-05-24T12:03
ульяновский автомобильный завод (уаз)
тарбагатайский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733619570_0:290:700:684_1920x0_80_0_0_7af83b85964eddc9625f7d0a057887c7.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. "Черные лесорубы", замеченные лесниками за незаконной рубкой леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сначала пытались уйти от погони задним ходом, а когда оторваться не удалось, протаранили машину лесного патруля, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).По его данным, во время рейдового патрулирования лесов района сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники решили проехать к месту предполагаемой незаконной рубки. Подъехав ближе, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые заготавливают древесину. Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль "УАЗ" и попытались скрыться."Лесники перегородили дорогу машиной, однако нарушителей это вовсе не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль и, протаранив машину лесников, продолжили отступление. Участковый лесничий оставил автомобиль и побежал за ними. Он на ходу остановил машину нарушителей и задержал водителя, но напарнику удалось скрыться. Нарушителем оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района", - говорится в сообщении.По данным РАЛХ, выяснилось, что нарушитель успел заготовить около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 115 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль "УАЗ" и бензопила изъяты. В отношении нарушителя составлены протоколы за незаконную рубку и нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в районное отделение полиции.
https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html
тарбагатайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733619570_0:224:700:749_1920x0_80_0_0_3fbc2ddb171a488fc97353e807fe9306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновский автомобильный завод (уаз), тарбагатайский район, происшествия

В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников, уходя от погони

12:00 24.05.2021 (обновлено: 12:03 24.05.2021)
 
Кадр видео погони за "черными лесорубами" в Бурятии
Кадр видео погони за черными лесорубами в Бурятии
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. "Черные лесорубы", замеченные лесниками за незаконной рубкой леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сначала пытались уйти от погони задним ходом, а когда оторваться не удалось, протаранили машину лесного патруля, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).
По его данным, во время рейдового патрулирования лесов района сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники решили проехать к месту предполагаемой незаконной рубки. Подъехав ближе, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые заготавливают древесину. Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль "УАЗ" и попытались скрыться.
Полиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:22
В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони
"Лесники перегородили дорогу машиной, однако нарушителей это вовсе не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль и, протаранив машину лесников, продолжили отступление. Участковый лесничий оставил автомобиль и побежал за ними. Он на ходу остановил машину нарушителей и задержал водителя, но напарнику удалось скрыться. Нарушителем оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района", - говорится в сообщении.
По данным РАЛХ, выяснилось, что нарушитель успел заготовить около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 115 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль "УАЗ" и бензопила изъяты. В отношении нарушителя составлены протоколы за незаконную рубку и нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в районное отделение полиции.
 
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Тарбагатайский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния