https://ria.ru/20210524/boyazn_vody-1733637148.html

"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды - РИА Новости, 24.05.2021

"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны. Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда?

2021-05-24T13:22

2021-05-24T13:22

2021-05-24T15:39

страхи/ошибки

плавание

подкаст

психология

общество

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"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны. Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны. Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда? audio/mpeg

Вместе с экспертами – тренером по плаванию, к.м.с, спортсменкой, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участницей соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительницей заплыва через пролив Босфор Людмилой Поповой, психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и героиней Александрой, страдающей аквафобией, копаемся в причинах и разбираем методики.02:30 Почему люди боятся воды? 06:30 Первое негативное воспоминание, связанное с водой08:50 Когнитивные искажения, касающиеся воды11:45 Охранительное поведение14:25 Чего действительно нужно бояться на открытой воде?20:00 Помогает ли бассейн научиться плавать в открытой воде?22:10 Как бороться с паникой во время плавания? 26:00 Как близкие могут помочь человеку освободиться от аквафобии?32:20 Есть ли возраст до которого можно научиться плавать? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, плавание, подкаст, психология, общество