Детей Подмосковья обучили безопасности при обращении с борщевиком
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Учащиеся 200 школ и детских садов Подмосковья посетили занятия по безопасности при обращении с борщевиком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Образовательные мероприятия о соблюдении мер безопасности при обращении с борщевиком Сосновского прошли в 200 школах и детских дошкольных учреждениях Московской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве поделились, что на занятиях детям рассказали об истории появления борщевика в средней полосе России, как ядовитый сорняк отличить от других похожих растений, чем он опасен для человека и какие мероприятия проводятся в области по борьбе с борщевиком. Большая часть уроков была направлена на то, как правильно действовать, чтобы не получить ожог, если прикоснулся к борщевику.
"Профилактические занятия для детей, направленные на информирование и предупреждение получения травм от борщевика в период летних каникул проведены в 200 школах и детских садах. Эти образовательные мероприятия для учащихся состоялись в 9 городских округах Подмосковья, где сегодня отмечено наибольшее произрастание этого ядовитого и опасного растения" - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.