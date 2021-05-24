https://ria.ru/20210524/borschevik-1733644319.html

Детей Подмосковья обучили безопасности при обращении с борщевиком

Детей Подмосковья обучили безопасности при обращении с борщевиком - РИА Новости, 24.05.2021

Детей Подмосковья обучили безопасности при обращении с борщевиком

Учащиеся 200 школ и детских садов Подмосковья посетили занятия по безопасности при обращении с борщевиком, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:55

2021-05-24T13:55

2021-05-24T13:55

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Учащиеся 200 школ и детских садов Подмосковья посетили занятия по безопасности при обращении с борщевиком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Образовательные мероприятия о соблюдении мер безопасности при обращении с борщевиком Сосновского прошли в 200 школах и детских дошкольных учреждениях Московской области", - говорится в сообщении.В ведомстве поделились, что на занятиях детям рассказали об истории появления борщевика в средней полосе России, как ядовитый сорняк отличить от других похожих растений, чем он опасен для человека и какие мероприятия проводятся в области по борьбе с борщевиком. Большая часть уроков была направлена на то, как правильно действовать, чтобы не получить ожог, если прикоснулся к борщевику.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/golf-1733643727.html

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