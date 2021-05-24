https://ria.ru/20210524/boliviya-1733576884.html

В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек

В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек - РИА Новости, 24.05.2021

В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек

В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T00:01

2021-05-24T00:01

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боливия

в мире

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МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.Отмечается, что среди жертв — четверо чиновников правительства департамента Потоси, а также водитель машины.Кроме того, СМИ сообщают о трех раненых. Их госпитализировали в медицинском центре Чукиута.

https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боливия, в мире