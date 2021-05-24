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В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек - РИА Новости, 24.05.2021
В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T00:01
2021-05-24T00:01
2021-05-24T00:25
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МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.Отмечается, что среди жертв — четверо чиновников правительства департамента Потоси, а также водитель машины.Кроме того, СМИ сообщают о трех раненых. Их госпитализировали в медицинском центре Чукиута.
https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html
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боливия, в мире
МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.
Отмечается, что среди жертв — четверо чиновников правительства департамента Потоси, а также водитель машины.
"Транспортное средство направлялось из Йайагуа в столицу Потоси, но, к сожалению, по дороге попало в аварию. Среди раненых и погибших есть должностные лица департамента правительства Потоси", — сообщил радио Pio XII
представитель местной полиции.
Кроме того, СМИ сообщают о трех раненых. Их госпитализировали в медицинском центре Чукиута.