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В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек - РИА Новости, 24.05.2021
В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T00:01
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боливия
в мире
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МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.Отмечается, что среди жертв — четверо чиновников правительства департамента Потоси, а также водитель машины.Кроме того, СМИ сообщают о трех раненых. Их госпитализировали в медицинском центре Чукиута.
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боливия, в мире

В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек

00:01 24.05.2021 (обновлено: 00:25 24.05.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / Free2014
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МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. В Боливии маршрутное такси упало со стометрового обрыва, погибли пять человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.
Отмечается, что среди жертв — четверо чиновников правительства департамента Потоси, а также водитель машины.
"Транспортное средство направлялось из Йайагуа в столицу Потоси, но, к сожалению, по дороге попало в аварию. Среди раненых и погибших есть должностные лица департамента правительства Потоси", — сообщил радио Pio XII представитель местной полиции.
Кроме того, СМИ сообщают о трех раненых. Их госпитализировали в медицинском центре Чукиута.
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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