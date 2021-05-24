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Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС
Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС - РИА Новости, 25.05.2021
Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС
Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите выступили за скорейший запрет самолетам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-24T23:06
2021-05-25T02:03
задержание основателя telegram-канала nexta
минск
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите выступили за скорейший запрет самолетам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве.Об этом говорится в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля Барендом Лейтсом.Предполагается, что белорусские борта также не смогут пользоваться аэропортами ЕС.Помимо этого европейские лидеры посоветовали авиаперевозчикам избегать полетов над Белоруссией.Они также призвали к освобождению журналиста Романа Протасевича и назвали посадку в Минске самолета, на котором он летел, беспрецедентной, неприемлемой и поставившей под угрозу безопасность полета.Участники саммита призвали ввести адресные экономические санкции в связи со сложившейся ситуацией, поручив главе евродипломатии подготовить предложения.Такие решения лидеры ЕС приняли в ответ на экстренную посадку в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, после ложного сообщения о минировании. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.В Белоруссии его обвиняют по уголовным статьям об "Организации массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет). Речь в уголовных делах идет об освещении и координации многомесячных несогласованных массовых протестов в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, в мире

Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС

23:06 24.05.2021 (обновлено: 02:03 25.05.2021)
 
© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Flickr / Pieter van Marion
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите выступили за скорейший запрет самолетам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве.
Об этом говорится в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля Барендом Лейтсом.
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Предполагается, что белорусские борта также не смогут пользоваться аэропортами ЕС.
Помимо этого европейские лидеры посоветовали авиаперевозчикам избегать полетов над Белоруссией.
Они также призвали к освобождению журналиста Романа Протасевича и назвали посадку в Минске самолета, на котором он летел, беспрецедентной, неприемлемой и поставившей под угрозу безопасность полета.
Участники саммита призвали ввести адресные экономические санкции в связи со сложившейся ситуацией, поручив главе евродипломатии подготовить предложения.
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Такие решения лидеры ЕС приняли в ответ на экстренную посадку в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, после ложного сообщения о минировании. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.
В Белоруссии его обвиняют по уголовным статьям об "Организации массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет). Речь в уголовных делах идет об освещении и координации многомесячных несогласованных массовых протестов в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМинскБелоруссияВ мире
 
 
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