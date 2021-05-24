https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733743643.html

Эксперт оценил вероятность международной изоляции Белоруссии

Эксперт оценил вероятность международной изоляции Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт оценил вероятность международной изоляции Белоруссии

Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич на фоне последних событий ожидает, что отношения Минска с... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:54

2021-05-24T22:54

2021-05-24T22:54

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич на фоне последних событий ожидает, что отношения Минска с европейскими странами ухудшится, но до международной изоляции дело не дойдет.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с этим инцидентом, а послу заявлен "решительный протест". Балтийская республика в ответ заявила, что МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку своих дипломатов.Он указал на то, что Латвия поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией, у которой флаг красно-зеленый. "Вы поддерживаете отношения не персонально с (президентом Белоруссии) Александром Григорьевичем (Лукашенко), а с Республикой Беларусь, у которой такой флаг. Вам не нравится флаг или не нравится президент - бывает. Но в таком случае нужно говорить, что прерываете дипотношения, отзываете своего посла и высылаете белорусский персонал. Но вот так прийти мэру и министру иностранных дел Латвии и снять государственный флаг, а затем ожидать, что в ответ будет тишина - так не бывает", - добавил собеседник агентства.При этом он отметил, что пока не следует торопиться с выводами о том, что Белоруссия и Латвия прекратят дипотношения. "Подобная эскалация всегда предполагает внимательный взгляд на реакцию своего партнера по спаррингу. Если бы министр промолчал, возможно, последовали бы дальнейшие шаги. Поэтому подождем ответа Риги. Или скажу иначе: подождем, пока третий секретарь американского посольства не скажет что-то министру иностранных дел Латвии", - уточнил профессор.Собеседник агентства прогнозирует также "ухудшение отношений Минска и с другими европейскими странами" в связи с последними событиями вокруг Белоруссии. "Но я бы хотел напомнить, что к востоку от Минска находятся Москва и Пекин. И это гарантирует Минску отсутствие международной изоляции", - заключил эксперт.Ранее сообщалось, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что лидеры ЕС на саммите, который проходит 24-25 мая в Брюсселе, обсудят общую реакцию на инцидент с самолетом в Минске, в том числе новые санкционные списки и запрет на полеты белорусской авиакомпании. Канцлер назвала действия властей в Минске "беспрецедентными".Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

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https://ria.ru/20210524/rada-1733733355.html

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, мид латвии, белоруссия, европа, в мире