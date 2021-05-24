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В ООН призвали власти Белоруссии исполнять международные обязательства
В ООН призвали власти Белоруссии исполнять международные обязательства - РИА Новости, 24.05.2021
В ООН призвали власти Белоруссии исполнять международные обязательства
Генсек ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и призывает власти соблюдать международные обязательства, в том числе в части обеспечения права... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:25
2021-05-24T21:37
антониу гутерреш
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
оон
в мире
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и призывает власти соблюдать международные обязательства, в том числе в части обеспечения права на свободу выражения и свободу собраний, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией вокруг самолета Ryanair в Минске, поддерживает призывы к прозрачному расследованию, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Генсек ООН глубоко обеспокоен в связи с очевидной вынужденной посадкой пассажирского самолета в Белоруссии 23 мая и последовавшим задержание господина Романа Протасевича, белорусского журналиста, который был на борту", - сказал Дюжаррик.По его словам, Гутерреш поддерживает призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого инцидента и призывает всех соответствующих игроков сотрудничать с этим расследованием.ООН в контакте с Белоруссией на различных уровнях, хотела бы увидеть Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, на свободе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Отвечая на вопрос о том, планирует ли генсек ООН Антониу Гутерреш попросить президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить Протасенко, Дюжаррик сказал: "Контакты проводятся на различных уровнях, мы хотели бы увидеть его на свободе".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Российское посольство запросило к ней консульский доступ.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html
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антониу гутерреш, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, оон, в мире

В ООН призвали власти Белоруссии исполнять международные обязательства

20:25 24.05.2021 (обновлено: 21:37 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и призывает власти соблюдать международные обязательства, в том числе в части обеспечения права на свободу выражения и свободу собраний, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН по-прежнему глубоко обеспокоен ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека в Белоруссии после президентских выборов, прошедших в прошлом августе. Он призвал белорусские власти полностью исполнять все международные обязательства, в том чисел в вопросах свободы выражения, свободы собрания", - сказал Дюжаррик.

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией вокруг самолета Ryanair в Минске, поддерживает призывы к прозрачному расследованию, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН глубоко обеспокоен в связи с очевидной вынужденной посадкой пассажирского самолета в Белоруссии 23 мая и последовавшим задержание господина Романа Протасевича, белорусского журналиста, который был на борту", - сказал Дюжаррик.
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По его словам, Гутерреш поддерживает призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого инцидента и призывает всех соответствующих игроков сотрудничать с этим расследованием.
ООН в контакте с Белоруссией на различных уровнях, хотела бы увидеть Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, на свободе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли генсек ООН Антониу Гутерреш попросить президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить Протасенко, Дюжаррик сказал: "Контакты проводятся на различных уровнях, мы хотели бы увидеть его на свободе".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Российское посольство запросило к ней консульский доступ.
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Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Антониу ГутеррешЗадержание основателя Telegram-канала NextaБелоруссияООНВ мире
 
 
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