https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733719065.html

"Белавиа" приостановила рейсы в Литву и обратно

"Белавиа" приостановила рейсы в Литву и обратно - РИА Новости, 24.05.2021

"Белавиа" приостановила рейсы в Литву и обратно

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что из-за решения Вильнюса временно приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:18

2021-05-24T19:18

2021-05-24T19:48

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белавиа

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что из-за решения Вильнюса временно приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня.Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила в понедельник, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство."В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени", - говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.Там подчеркивается, что в компании сожалеют о ситуации, "сложившейся по абсолютно не зависящим" от нее причинам. "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в заявлении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник провел онлайн-встречу с главой Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, во время которой лидеры балтийских стран обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и договорились требовать от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, сообщается на сайте президента Литвы. Там говорится, что воздушное пространство Белоруссии должно быть признано небезопасным, а для воздушных судов этой страны воздушное пространство ЕС должно быть закрыто.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

белоруссия

литва

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ингрида шимоните, белоруссия, литва, в мире, белавиа