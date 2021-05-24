"Белавиа" приостановила рейсы в Литву и обратно
19:18 24.05.2021 (обновлено: 19:48 24.05.2021)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила в понедельник, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.
"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов "Белавиа" в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени", - говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.
Там подчеркивается, что в компании сожалеют о ситуации, "сложившейся по абсолютно не зависящим" от нее причинам. "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в заявлении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник провел онлайн-встречу с главой Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, во время которой лидеры балтийских стран обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и договорились требовать от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, сообщается на сайте президента Литвы. Там говорится, что воздушное пространство Белоруссии должно быть признано небезопасным, а для воздушных судов этой страны воздушное пространство ЕС должно быть закрыто.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.