https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733708676.html

МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом

МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 24.05.2021

МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом

Временный поверенный в делах Белоруссии вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:24

2021-05-24T18:24

2021-05-24T19:01

задержание основателя telegram-канала nexta

луиджи ди майо

ryanair

мид италии

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италия

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РИМ, 24 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Временный поверенный в делах Белоруссии вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального ответа на "недопустимый" инцидент с самолетом Ryanair в Минске."По указанию министр Луиджи Ди Майо замминистра Бенедетто Делла Ведова вызвал сегодня временного поверенного в делах Республики Беларусь в связи с серьезнейшим эпизодом с угоном коммерческого рейса Ryanair Афины-Вильнюс, который привел к временному лишению свободы 149 пассажиров", - заявляет МИД Италии.Согласно информации на сайте посольства, временным поверенным Белоруссии в Италии является Дмитрий Ярмолюк."Замминистра решительно осудил недопустимый акт, который представляет собой очень серьезное нарушение международных норм безопасности полетов и за которое Белоруссия призвана к ответу. В связи с этим Италия уже начала обсуждать со своими партнерами на сегодняшнем заседании Совета Европы принятие мер реагирования, соразмерных серьезности инцидента. Аналогичные инициативы предпринимаются на многосторонних площадках", - отмечает МИД.Также Делла Ведова потребовал "немедленного освобождения" основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги."Италия продолжит прилагать все усилия для немедленного освобождения всех политических заключенных", - заявили в МИД.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

белоруссия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, луиджи ди майо, ryanair, мид италии, белоруссия, италия, в мире