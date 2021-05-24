Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733708676.html
МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом
МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 24.05.2021
МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом
Временный поверенный в делах Белоруссии вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:24
2021-05-24T19:01
задержание основателя telegram-канала nexta
луиджи ди майо
ryanair
мид италии
белоруссия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg
РИМ, 24 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Временный поверенный в делах Белоруссии вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального ответа на "недопустимый" инцидент с самолетом Ryanair в Минске."По указанию министр Луиджи Ди Майо замминистра Бенедетто Делла Ведова вызвал сегодня временного поверенного в делах Республики Беларусь в связи с серьезнейшим эпизодом с угоном коммерческого рейса Ryanair Афины-Вильнюс, который привел к временному лишению свободы 149 пассажиров", - заявляет МИД Италии.Согласно информации на сайте посольства, временным поверенным Белоруссии в Италии является Дмитрий Ярмолюк."Замминистра решительно осудил недопустимый акт, который представляет собой очень серьезное нарушение международных норм безопасности полетов и за которое Белоруссия призвана к ответу. В связи с этим Италия уже начала обсуждать со своими партнерами на сегодняшнем заседании Совета Европы принятие мер реагирования, соразмерных серьезности инцидента. Аналогичные инициативы предпринимаются на многосторонних площадках", - отмечает МИД.Также Делла Ведова потребовал "немедленного освобождения" основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги."Италия продолжит прилагать все усилия для немедленного освобождения всех политических заключенных", - заявили в МИД.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html
https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
белоруссия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_050ac2d3f43408fc2434e6674f6757c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, луиджи ди майо, ryanair, мид италии, белоруссия, италия, в мире

МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за инцидента с самолетом

18:24 24.05.2021 (обновлено: 19:01 24.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
РИМ, 24 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Временный поверенный в делах Белоруссии вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального ответа на "недопустимый" инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
"По указанию министр Луиджи Ди Майо замминистра Бенедетто Делла Ведова вызвал сегодня временного поверенного в делах Республики Беларусь в связи с серьезнейшим эпизодом с угоном коммерческого рейса Ryanair Афины-Вильнюс, который привел к временному лишению свободы 149 пассажиров", - заявляет МИД Италии.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
16:25
В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
Согласно информации на сайте посольства, временным поверенным Белоруссии в Италии является Дмитрий Ярмолюк.
"Замминистра решительно осудил недопустимый акт, который представляет собой очень серьезное нарушение международных норм безопасности полетов и за которое Белоруссия призвана к ответу. В связи с этим Италия уже начала обсуждать со своими партнерами на сегодняшнем заседании Совета Европы принятие мер реагирования, соразмерных серьезности инцидента. Аналогичные инициативы предпринимаются на многосторонних площадках", - отмечает МИД.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
14:30
Главы стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии
Также Делла Ведова потребовал "немедленного освобождения" основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги.
"Италия продолжит прилагать все усилия для немедленного освобождения всех политических заключенных", - заявили в МИД.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЛуиджи Ди МайоRyanairМИД ИталииБелоруссияИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
23:56Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair
Лента новостейМолния