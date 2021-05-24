https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733704193.html

В Бельгии предложили ввести санкции против гражданской авиации Белоруссии

В Бельгии предложили ввести санкции против гражданской авиации Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

В Бельгии предложили ввести санкции против гражданской авиации Белоруссии

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил ввести санкции против сектора гражданской авиации Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:57

2021-05-24T17:57

2021-05-24T18:30

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил ввести санкции против сектора гражданской авиации Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair в Минске."Жизнь более 100 европейских граждан была поставлена под угрозу. Это беспрецедентная акция, мы не можем это принять. По моему мнению, необходимо рассмотреть санкции против гражданской авиации", - сказал де Кроо в телевизионном обращении. По его словам, ограничения могут затронуть полеты как из, так и в Белоруссию, а также использование воздушного пространства этой страны."Недопустимо ставить под угрозу жизни граждан, совершающих перелет из одной европейской столицы в другую. Мы примем новые санкции против Белоруссии", - заключил он.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в понедельник обсудят санкции против Белоруссии, однако не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросовет, шарль мишель, белоруссия, в мире