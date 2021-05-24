В Бельгии предложили ввести санкции против гражданской авиации Белоруссии
17:57 24.05.2021 (обновлено: 18:30 24.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил ввести санкции против сектора гражданской авиации Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
"Жизнь более 100 европейских граждан была поставлена под угрозу. Это беспрецедентная акция, мы не можем это принять. По моему мнению, необходимо рассмотреть санкции против гражданской авиации", - сказал де Кроо в телевизионном обращении. По его словам, ограничения могут затронуть полеты как из, так и в Белоруссию, а также использование воздушного пространства этой страны.
"Недопустимо ставить под угрозу жизни граждан, совершающих перелет из одной европейской столицы в другую. Мы примем новые санкции против Белоруссии", - заключил он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в понедельник обсудят санкции против Белоруссии, однако не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.