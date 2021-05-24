https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733622643.html

В Белоруссии журналистам запретили участвовать в массовых мероприятиях

В Белоруссии журналистам запретили участвовать в массовых мероприятиях - РИА Новости, 24.05.2021

В Белоруссии журналистам запретили участвовать в массовых мероприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, регламентирующие вопросы аккредитации журналистов и их работу на массовых мероприятиях, сообщает в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:17

2021-05-24T12:17

2021-05-24T12:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, регламентирующие вопросы аккредитации журналистов и их работу на массовых мероприятиях, сообщает в понедельник Национальный правовой интернет-портал.Согласно его данным, в национальный реестр правовых актов включены законы о поправках в закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" и о поправках в законы по вопросам средств массовой информации. Это означает, что документы подписал глава государства. До этого они были приняты обеими палатами парламента.Поправками, в частности, вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.Кроме того, изменения вводят запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации. Журналистам также при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире