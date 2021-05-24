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МИД Белоруссии заявил о политизации инцидента с самолетом Ryanair
МИД Белоруссии заявил о политизации инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
МИД Белоруссии заявил о политизации инцидента с самолетом Ryanair
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют, указал на поспешность воинственных заявлений... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:21
2021-05-24T11:21
2021-05-24T11:27
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 24 мая РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют, указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.По его словам, при этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. "Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - обратил внимание Глаз."Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", - сказал он.Пресс-секретарь подчеркнул, что в этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. "Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент", - призвал он.Глаз добавил, что белорусская сторона призывает тех, кто поддался порочной практике поспешных выводов, "помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов". "Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - констатировал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Ранее глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, призвав, в частности, запретить все полеты над Белоруссией.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733607395.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 24 мая РИА Новости.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что инцидент с самолетом Ryanair
политизируют, указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.
"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, при этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. "Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - обратил внимание Глаз.
"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", - сказал он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. "Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент", - призвал он.
Глаз добавил, что белорусская сторона призывает тех, кто поддался порочной практике поспешных выводов, "помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов". "Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - констатировал он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Ранее глава комитета сената США
по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске
, призвав, в частности, запретить все полеты над Белоруссией.