https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733581660.html

В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:14

2021-05-24T02:14

2021-05-24T02:29

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить все полеты над Белоруссией.Законодатели призвали приостановить членство Белоруссии в ICAO и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не состоится расследование.Кроме того, в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе"."Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных", — добавляется в документе.Задержание Романа ПротасевичаРанее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/posadka-1733565134.html

https://ria.ru/20210524/ryanair-1733581039.html

ирландия

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), нато, интерпол, ирландия, белоруссия, литва, в мире