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В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:14
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить все полеты над Белоруссией.Законодатели призвали приостановить членство Белоруссии в ICAO и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не состоится расследование.Кроме того, в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе"."Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных", — добавляется в документе.Задержание Романа ПротасевичаРанее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html
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telegram (приложение), нато, интерпол, ирландия, белоруссия, литва, в мире

В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

02:14 24.05.2021 (обновлено: 02:29 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить все полеты над Белоруссией.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Менендеса.

Законодатели призвали приостановить членство Белоруссии в ICAO и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не состоится расследование.
Кроме того, в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе".
"Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных", — добавляется в документе.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 21:04
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair

Задержание Романа Протасевича

Ранее в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщали, что борт Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Среди пассажиров был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.
Как поясняли в Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета в воздух поднимали истребитель МиГ-29.
Многие политики стран Евросоюза и еврочиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 20:39В мире
Появились кадры с места экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
01:38
США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
 
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