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ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок
ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок - РИА Новости, 24.05.2021
ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок
ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.05.2021
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москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщилось, что на улице Исаковского в районе дома 31 столкнулись 3 автомобиля, в том числе 1 карета скорой помощи.
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москва, происшествия

ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок

12:31 24.05.2021 (обновлено: 13:00 24.05.2021)
 
© @DtOperativnoДва автомобиля и карета скорой помощи столкнулись на северо-западе Москвы
Два автомобиля и карета скорой помощи столкнулись на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© @DtOperativno
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Мы уточнили: на улице Исаковского ведутся киносъёмки. Авария постановочная", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщилось, что на улице Исаковского в районе дома 31 столкнулись 3 автомобиля, в том числе 1 карета скорой помощи.
 
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