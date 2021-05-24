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ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок
ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок - РИА Новости, 24.05.2021
ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок
ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:31
2021-05-24T12:31
2021-05-24T13:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщилось, что на улице Исаковского в районе дома 31 столкнулись 3 автомобиля, в том числе 1 карета скорой помощи.
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москва, происшествия