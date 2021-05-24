https://ria.ru/20210524/avariya-1733625589.html

ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок

ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок - РИА Новости, 24.05.2021

ДТП со скорой в Москве оказалось постановкой для киносъемок

ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:31

2021-05-24T12:31

2021-05-24T13:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП со скорой помощью на северо-западе Москвы оказалось постановкой для киносъемок, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщилось, что на улице Исаковского в районе дома 31 столкнулись 3 автомобиля, в том числе 1 карета скорой помощи.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия