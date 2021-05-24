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На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca
На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 24.05.2021
На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca
Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca зарегистрирован на Кипре, связь смерти с вакциной должно выяснить... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:58
2021-05-24T11:58
2021-05-24T11:58
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АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca зарегистрирован на Кипре, связь смерти с вакциной должно выяснить Европейское агентство по лекарственным средствам, сообщило издание "Филелефтерос" со ссылкой на Организацию государственных служб здравоохранения Кипра OKYPY.От тромбоэмболии скончалась 39-летняя британка, которую госпитализировали в критическом состоянии в Никосии.Как заявил изданию представитель по печати OKYPY Харилаос Харилау, 39-летняя женщина умерла, выдано свидетельство о смерти и предпринимаются шаги, чтобы сделать ее донором органов.Первоначально женщина лечилась в больнице Пафоса, однако из-за серьезности ее состояния ее перевели в больницу Никосии. Британке сделали прививку в Пафосе в начале мая вакциной AstraZeneca.На вопрос, связана ли ее смерть с вакциной, Харилау ответил, что это выяснит Европейское агентство по лекарственным средствам ЕАМ.Харилау сообщил также, что еще одна 40-летняя женщина перенесла тромбоэмболию, сейчас она находится в хорошем состоянии и продолжает лечение в больнице Никосии.По данным министерства здравоохранения Кипра на 23 мая, на острове сделали более 500 тысяч прививок. Одну прививку сделали почти 356 тысяч человек (48,6% населения), обе дозы вакцины получили более 155 тысяч человек (21%).
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коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире
АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости.
Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca
зарегистрирован на Кипре
, связь смерти с вакциной должно выяснить Европейское агентство по лекарственным средствам, сообщило издание "Филелефтерос
" со ссылкой на Организацию государственных служб здравоохранения Кипра OKYPY.
От тромбоэмболии скончалась 39-летняя британка, которую госпитализировали в критическом состоянии в Никосии
.
Как заявил изданию представитель по печати OKYPY Харилаос Харилау, 39-летняя женщина умерла, выдано свидетельство о смерти и предпринимаются шаги, чтобы сделать ее донором органов.
Первоначально женщина лечилась в больнице Пафоса
, однако из-за серьезности ее состояния ее перевели в больницу Никосии. Британке сделали прививку в Пафосе в начале мая вакциной AstraZeneca.
На вопрос, связана ли ее смерть с вакциной, Харилау ответил, что это выяснит Европейское агентство по лекарственным средствам ЕАМ.
Харилау сообщил также, что еще одна 40-летняя женщина перенесла тромбоэмболию, сейчас она находится в хорошем состоянии и продолжает лечение в больнице Никосии.
По данным министерства здравоохранения Кипра на 23 мая, на острове сделали более 500 тысяч прививок. Одну прививку сделали почти 356 тысяч человек (48,6% населения), обе дозы вакцины получили более 155 тысяч человек (21%).