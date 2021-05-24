https://ria.ru/20210524/astrazeneca-1733618898.html

На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca

На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 24.05.2021

На Кипре британка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca

Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca зарегистрирован на Кипре, связь смерти с вакциной должно выяснить... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:58

2021-05-24T11:58

2021-05-24T11:58

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АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca зарегистрирован на Кипре, связь смерти с вакциной должно выяснить Европейское агентство по лекарственным средствам, сообщило издание "Филелефтерос" со ссылкой на Организацию государственных служб здравоохранения Кипра OKYPY.От тромбоэмболии скончалась 39-летняя британка, которую госпитализировали в критическом состоянии в Никосии.Как заявил изданию представитель по печати OKYPY Харилаос Харилау, 39-летняя женщина умерла, выдано свидетельство о смерти и предпринимаются шаги, чтобы сделать ее донором органов.Первоначально женщина лечилась в больнице Пафоса, однако из-за серьезности ее состояния ее перевели в больницу Никосии. Британке сделали прививку в Пафосе в начале мая вакциной AstraZeneca.На вопрос, связана ли ее смерть с вакциной, Харилау ответил, что это выяснит Европейское агентство по лекарственным средствам ЕАМ.Харилау сообщил также, что еще одна 40-летняя женщина перенесла тромбоэмболию, сейчас она находится в хорошем состоянии и продолжает лечение в больнице Никосии.По данным министерства здравоохранения Кипра на 23 мая, на острове сделали более 500 тысяч прививок. Одну прививку сделали почти 356 тысяч человек (48,6% населения), обе дозы вакцины получили более 155 тысяч человек (21%).

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732703455.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире