https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733550374.html
Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича
Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича
Берлин призвал Минск дать немедленное объяснение о предполагаемом задержании журналиста, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:18
2021-05-23T18:18
2021-05-23T19:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
мид германии
германия
белоруссия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e8209fedd48cd1785fd98ba0f5d53eac.jpg
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Берлин призвал Минск дать немедленное объяснение о предполагаемом задержании журналиста, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html
германия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2d53c365e571e3d38a9445e27cbfa62a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мид германии, германия, белоруссия, берлин (город), в мире