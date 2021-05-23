https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733550374.html

Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича

Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021

Германия призвала Белоруссию объяснить задержание Протасевича

Берлин призвал Минск дать немедленное объяснение о предполагаемом задержании журналиста, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:18

2021-05-23T18:18

2021-05-23T19:06

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

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берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Берлин призвал Минск дать немедленное объяснение о предполагаемом задержании журналиста, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html

германия

белоруссия

берлин (город)

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мид германии, германия, белоруссия, берлин (город), в мире