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Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича - РИА Новости, 23.05.2021
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:23
2021-05-23T19:37
светлана тихановская
ryanair
международная организация гражданской авиации
александр лукашенко
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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Тихановская резко высказалась о задержании основателя Nexta
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO).В воскресенье в пресс-службе аэропорта Минск заявили РИА Новости, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась. На борту экстренно севшего самолета находился основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который внесен в республике в список причастных к терроризму и объявлен в розыск. Его задержали.Тихановская заявила в телеграм-канале, что обратилась к представителям Международной организации гражданской авиации и потребовала "принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.Создателей базирующегося в Польше канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал участвовать в акциях протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, а также координировал действия участников мероприятий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/nekhta-1583197621.html
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светлана тихановская, ryanair, международная организация гражданской авиации, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича

17:23 23.05.2021 (обновлено: 19:37 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO).
В воскресенье в пресс-службе аэропорта Минск заявили РИА Новости, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась. На борту экстренно севшего самолета находился основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который внесен в республике в список причастных к терроризму и объявлен в розыск. Его задержали.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 16:04Сказано в эфире
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Тихановская заявила в телеграм-канале, что обратилась к представителям Международной организации гражданской авиации и потребовала "принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".
В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Создателей базирующегося в Польше канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал участвовать в акциях протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, а также координировал действия участников мероприятий.
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Светлана ТихановскаяRyanairМеждународная организация гражданской авиацииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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