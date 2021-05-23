Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича
17:23 23.05.2021 (обновлено: 19:37 23.05.2021)
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO).
В воскресенье в пресс-службе аэропорта Минск заявили РИА Новости, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась. На борту экстренно севшего самолета находился основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который внесен в республике в список причастных к терроризму и объявлен в розыск. Его задержали.
5 ноября 2020, 16:04Сказано в эфире"Голова по-другому устроена". Что грозит создателям НЕХТА Live? Следственный комитет Белоруссии обвинил создателей Telegram-канала НЕХТА Live в организации беспорядков. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik предположил, какое воздействие это может оказать на ситуацию в Белоруссии.
Тихановская заявила в телеграм-канале, что обратилась к представителям Международной организации гражданской авиации и потребовала "принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".
В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Создателей базирующегося в Польше канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал участвовать в акциях протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии, а также координировал действия участников мероприятий.