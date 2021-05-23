https://ria.ru/20210523/youtube-1733538481.html

Володин назвал новую рекламную политику YouTube жадностью

Володин назвал новую рекламную политику YouTube жадностью - РИА Новости, 24.05.2021

Володин назвал новую рекламную политику YouTube жадностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение YouTube вставлять рекламу во все ролики на платформе. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-23T16:16

2021-05-23T16:16

2021-05-24T01:10

россия

госдума рф

youtube

вячеслав володин

технологии

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение YouTube вставлять рекламу во все ролики на платформе.Об этом шаге видеосервис сообщил на своем сайте. Также с 1 июня изменится политика конфиденциальности и появятся налоги для иностранных блогеров. Облагаться ими будут и доходы, полученные через функции "Спонсорство", YouTube Premium и суперчат.По его словам, решение YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу без ведома граждан, значит то, что на них хотят заработать."Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", — добавил спикер.Он отметил, что пока этого не сделано, необходимо применять национальное законодательство.Накануне Володин сообщал, что Совет Госдумы на следующей неделе определит дату рассмотрения законопроекта о "приземлении" IT-гигантов в России в первом чтении.

https://ria.ru/20210522/youtube-1733456543.html

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россия, госдума рф, youtube, вячеслав володин, технологии