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Россия передала Сербии танки и БТР по соглашению о военном сотрудничестве
Россия передала Сербии танки и БТР по соглашению о военном сотрудничестве - РИА Новости, 23.05.2021
Россия передала Сербии танки и БТР по соглашению о военном сотрудничестве
Россия передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, сообщили РИА Новости в сербском Минобороны. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:48
2021-05-23T11:48
2021-05-23T17:36
россия
александр боцан-харченко
небойша стефанович
министерство обороны сербии
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Россия передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, сообщили РИА Новости в сербском Минобороны.Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Ниш на юге страны, в ней приняли участие министр обороны Небойша Стефанович, начальник Генштаба генерал Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко."Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве", — сообщил агентству в Минобороны."Боевой состав Вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны", — заявил во время церемонии передачи техники заместитель министра обороны России Александр Фомин.Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации Вооруженных сил Сербии.В ходе мероприятия представители российской делегации и министр обороны Сербии обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.После завершения динамического показа бронетехники Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.Днем запланирован показательный день совместных учений спецназа России и 72-й специальной бригады армии Сербии на военном комплексе Орешац на северо-востоке от Белграда.Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. Ранее президент Александр Вучич говорил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех вертолетов Ми-35 у России. Министр обороны Сербии Александр Вулин, ныне глава МВД, и командование Вооруженных сил республики в июле 2020 года осмотрели 56 машин УАЗ "Патриот", приобретенных в прошлом году в России.Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29, танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у России ЗРПК "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20210417/ucheniya-1728721087.html
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россия, александр боцан-харченко, небойша стефанович, министерство обороны сербии, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Россия
передала Сербии
19 танков Т-72МС
и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, сообщили РИА Новости в сербском Минобороны.
Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Ниш на юге страны, в ней приняли участие министр обороны Небойша Стефанович
, начальник Генштаба генерал Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко
.
"Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве", — сообщил агентству в Минобороны.
"Боевой состав Вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны", — заявил во время церемонии передачи техники заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации Вооруженных сил Сербии.
В ходе мероприятия представители российской делегации и министр обороны Сербии обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.
После завершения динамического показа бронетехники Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.
Днем запланирован показательный день совместных учений спецназа России и 72-й специальной бригады армии Сербии на военном комплексе Орешац на северо-востоке от Белграда.
Глава МИД Сербии Никола Селакович
в ходе визита в Москву
16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. Ранее президент Александр Вучич
говорил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех вертолетов Ми-35
у России. Министр обороны Сербии Александр Вулин
, ныне глава МВД, и командование Вооруженных сил республики в июле 2020 года осмотрели 56 машин УАЗ "Патриот", приобретенных в прошлом году в России.
Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17
и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29
, танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у России ЗРПК "Панцирь-С1
". Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400
в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.